Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, September 28, 2020
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 28 September 2020, 07:01 HKT/SGT
Share:
紫金礦業環境、社會及管治架構和制定8份政策聲明的公告

香港, 2020年9月28日 - (亞太商訊)  - 為進一步提升紫金礦業集團股份有限公司（下稱「公司」，上海證券交易所股份代號︰601899；香港聯交所股份代號︰2899）的環境、社會及管治（ESG）績效，促進公司可持續發展，公司董事會同意成立由公司董事會領導的自上而下的 ESG 架構，通過完善的管理，踐行公司社會責任理念。

為加強董事會對 ESG 事宜的管理，董事會戰略委員會增加 ESG 事宜管理的相應職責。

在公司執行層面成立的 ESG 管理委員會，主要負責研究、制訂、落實 ESG 工作目標、策略，審視 ESG 主要趨勢並評估有關風險和機遇等。

ESG 管理委員會將下設工作小組，由多個與企業社會責任相關的職能部門負責人組成，共同負責相關政策和目標的具體執行工作。

公司董事會並審議通過8份ESG政策聲明如下︰《公司生態環境保護政策聲明》、《公司人力資源管理政策聲明》、《公司健康與安全管理政策聲明》、《公司商業道德管理政策聲明》、《公司供應商管理政策聲明》、《公司舉報管理政策聲明》、《公司水資源管理政策聲明》、《公司安全與人權保護政策聲明》。

上述聲明內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）、香港聯交所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）及公司網站（http://www.zjky.cn/）的公告。



Sept 28, 2020, 07:01 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金属，矿产, 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Sept 10, 2020, 13:46 HKT/SGT
全面構建以技術為先導的全球化競爭力——紫金礦業隆重召開第六次科技大會
更多新闻 >>
Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 東京： +81 3 6859 8575

       