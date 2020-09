Monday, 28 September 2020, 07:01 HKT/SGT Share: 紫金礦業環境、社會及管治架構和制定8份政策聲明的公告

香港, 2020年9月28日 - (亞太商訊) - 為進一步提升紫金礦業集團股份有限公司(下稱「公司」,上海證券交易所股份代號︰601899;香港聯交所股份代號︰2899)的環境、社會及管治(ESG)績效,促進公司可持續發展,公司董事會同意成立由公司董事會領導的自上而下的 ESG 架構,通過完善的管理,踐行公司社會責任理念。



為加強董事會對 ESG 事宜的管理,董事會戰略委員會增加 ESG 事宜管理的相應職責。



在公司執行層面成立的 ESG 管理委員會,主要負責研究、制訂、落實 ESG 工作目標、策略,審視 ESG 主要趨勢並評估有關風險和機遇等。



ESG 管理委員會將下設工作小組,由多個與企業社會責任相關的職能部門負責人組成,共同負責相關政策和目標的具體執行工作。



公司董事會並審議通過8份ESG政策聲明如下︰《公司生態環境保護政策聲明》、《公司人力資源管理政策聲明》、《公司健康與安全管理政策聲明》、《公司商業道德管理政策聲明》、《公司供應商管理政策聲明》、《公司舉報管理政策聲明》、《公司水資源管理政策聲明》、《公司安全與人權保護政策聲明》。



上述聲明內容詳見公司披露於上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)、香港聯交所披露易網站(http://www.hkexnews.hk)及公司網站(http://www.zjky.cn/)的公告。







