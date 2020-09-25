Friday, 25 September 2020, 19:50 HKT/SGT Share: 皓天財經2020年年度股東週年大會圓滿舉行

香港, 2020年9月25日 - (亞太商訊) - 皓天財經集團控股有限公司（「皓天財經」，股份代號：1260.HK）2020年年度股東週年大會於2020年9月25日上午順利舉行。皓天財經董事會主席兼行政總裁劉天倪先生、財務總監何偉智先生共同出席會議，獨立非執行董事李靈修女士、獨立非執行董事林冉琪女士、獨立非執行董事李詠思女士通過電話參會，德勤﹒關黃陳方會計師行合夥人張廣達先生、梁翠珊女士亦與會與股東就公司業績、未來發展等進行了熱烈的交流。



（從左至右：皓天財經財務總監何偉智先生、董事會主席兼行政總裁劉天倪先生、德勤 關黃陳方會計師行張廣達先生及德勤 關黃陳方會計師行梁翠珊女士）



（股東們陸續到場登記）



（會後管理層與德勤合夥人溝通交流）



皓天財經是目前全球唯一一家於港交所掛牌的大型綜合性財經傳訊集團。由於受全球疫情爆發及中美貿易摩擦影響，香港經濟受到重創。因疫情阻礙日常活動開展，報告期內，皓天財經的業務亦受到一定程度的衝擊。期內公司總收益約爲港幣450.5百萬元，年內利潤約爲港幣75.7百萬元，同比均有不同程度下跌。兩個主要業務分部，即財經公關服務和國際路演服務營業額分別約為港幣373.2百萬元及港幣77.3百萬元，利潤分別約分別為港幣112.9百萬元，港幣30.9百萬元，其中路演業務利潤同比增長約30.9%。



在疫情影響日常活動開展的背景之下，集團積極進行數位化平台建設，獨家研發的皓天雲APP已成為香港地區首屈一指的高端財經類APP。皓天雲APP整合集團資源，融合資訊行情和直播路演，為客戶提供「一站式」線上金融服務，超過10萬名機構投資者╱券商分析師╱媒體記者和其他專業人士使用。2019年度皓天雲成功舉行近百場全球矚目的公司上市儀式、新聞發佈會、行業峰會。2020年初，新冠疫情造成香港與內地往來受阻，皓天雲直播為客戶提供「一站式」跨境在線路演解決方案，為多家港股上市公司提供在線路演和業績會直播服務。皓天雲APP憑藉「專業、便捷」等特點，不僅能夠最大化拓展線上服務，同時可增加原有客戶黏性，助力集團的智慧數字化戰略。



作為皓天管理層與股東之間就集團業務交流意見的重要契機，皓天財經非常重視股東週年大會。在過去的一年，集團在繼續拓展海外、香港市場的同時，加碼內地市場，同步擴充北京、上海、深圳、成都四地辦公室，並拓展團隊，為區域客戶提供更完善的服務。未來，皓天財經將憑藉多年業內深耕以及自身的專業知識、龐大客戶群、高效服務能力，繼續強化公司於財經公關行業的競爭優勢，開拓更美好的未來，爭取為股東帶來更優質的長期回報。



皓天財經集團控股有限公司

皓天財經(股份代號：1260.HK)作為目前全球唯一一家於港交所掛牌的大型綜合性財經傳訊集團，將一如既往的為客戶提供高質量的「一站式」、十位一體的財經傳訊服務，包括：財經傳訊、投資者關係、國際路演、財經印刷、品牌推廣、ESG報告、企業獵頭、股權投資、資產管理、法定及商業保險。同時，皓天財經必將秉承「客戶的成功是我們最大的動力」這一宗旨，為每一個客戶提供量身定做的服務，務求成為上市客戶的首選長期合作夥伴。









Sept 25, 2020, 19:50 HKT/SGT

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