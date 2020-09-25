Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, September 25, 2020
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Friday, 25 September 2020, 11:05 HKT/SGT
Share:
中國移動子公司中移集成 向艾伯科技採購5G設備

香港, 2020年9月25日 - (亞太商訊)  - 主要從事5G設備系統的艾伯科技（02708.HK），早前公佈旗下子公司深圳市艾伯通信生產的新型5G室內覆蓋系統，屬於性價比較高的5G室分系統，這套系統通過充分利用原有的2 / 3 / 4G饋線室內分佈系統資源，可以更低的成本，更快速靈活地解決大型建築物及場館的5G信號室內覆蓋。

正因如此，中國移動（00941.HK）旗下專注行業資訊化解決方案交付的全資附屬公司中移集成，決定向艾伯科技採購5G室分系統近端機及5G室分系統遠端機等產品，合約總金額約3254.4萬元人民幣。中移集成在1999年成立，前身是中移全通系統集成有限公司，現為全網資訊及通訊科技公司，定位於全國資訊及通訊科技業務拓展。

全面落地搶佔市場

中移集成依託中國移動基礎網路資源優勢，聚焦系統集成、軟體研發、業務運營與運維、網路安全服務等業務方向。從今次的採購合約可以看到，艾伯科技的5G產品獲大型電訊營運商認可，相信有助未來進一步搶佔5G市場份額。

為滿足運營商的5G室分建設迫切需求，加快市場推廣速度，艾伯通信建立了強大的技術支撐團隊及管道銷售團隊，通過與省級銷售代理商配合，針對新型5G室分系統業務組建了完善的銷售體系，目前已經與12家省級銷售代理商建立了銷售代理合作關係，這些省級代理商均是各省運營商的深度合作戰略夥伴。

目前艾伯通信已通過不同省份的銷售代理商，在12個省的運營商推進新型5G室分系統的落地採購。預計這些大型省份的新型5G室分系統總市場規模超4000億。通過發展銷售代理商，艾伯通信新型5G室分系統將快速推廣至全國各省運營商，搶佔5G室分萬億市場。



Sept 25, 2020, 11:05 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 电信运营商, 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Sept 24, 2020, 11:18 HKT/SGT
中國移動與艾伯科技訂立5G室分系統設備採購合同
June 30, 2020, 14:01 HKT/SGT
艾伯與中聯瑞宏戰略合作開展5G基礎設施建設
Nov 22, 2019, 10:25 HKT/SGT
艾伯通信分別為陽春市中醫院、陽春市婦幼保健院建設5G遠程醫療組網項目
Oct 25, 2019, 12:14 HKT/SGT
聯通系統集成公司攜手艾伯通信公司共建河源十裡東岸社區5G專網
更多新闻 >>
Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 東京： +81 3 6859 8575

       