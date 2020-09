Friday, 25 September 2020, 11:05 HKT/SGT Share: 中國移動子公司中移集成 向艾伯科技採購5G設備

香港, 2020年9月25日 - (亞太商訊) - 主要從事5G設備系統的艾伯科技(02708.HK),早前公佈旗下子公司深圳市艾伯通信生產的新型5G室內覆蓋系統,屬於性價比較高的5G室分系統,這套系統通過充分利用原有的2 / 3 / 4G饋線室內分佈系統資源,可以更低的成本,更快速靈活地解決大型建築物及場館的5G信號室內覆蓋。



正因如此,中國移動(00941.HK)旗下專注行業資訊化解決方案交付的全資附屬公司中移集成,決定向艾伯科技採購5G室分系統近端機及5G室分系統遠端機等產品,合約總金額約3254.4萬元人民幣。中移集成在1999年成立,前身是中移全通系統集成有限公司,現為全網資訊及通訊科技公司,定位於全國資訊及通訊科技業務拓展。



全面落地搶佔市場



中移集成依託中國移動基礎網路資源優勢,聚焦系統集成、軟體研發、業務運營與運維、網路安全服務等業務方向。從今次的採購合約可以看到,艾伯科技的5G產品獲大型電訊營運商認可,相信有助未來進一步搶佔5G市場份額。



為滿足運營商的5G室分建設迫切需求,加快市場推廣速度,艾伯通信建立了強大的技術支撐團隊及管道銷售團隊,通過與省級銷售代理商配合,針對新型5G室分系統業務組建了完善的銷售體系,目前已經與12家省級銷售代理商建立了銷售代理合作關係,這些省級代理商均是各省運營商的深度合作戰略夥伴。



目前艾伯通信已通過不同省份的銷售代理商,在12個省的運營商推進新型5G室分系統的落地採購。預計這些大型省份的新型5G室分系統總市場規模超4000億。通過發展銷售代理商,艾伯通信新型5G室分系統將快速推廣至全國各省運營商,搶佔5G室分萬億市場。







