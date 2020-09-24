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來源 香港投資者關係協會 香港投資者關係協會宣布2020年第六屆香港投資者關係大獎得獎名單 小米集團榮獲整體最佳投資者關係公司大獎－大型股

香港, 2020年9月24日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會（「協會」）今天宣布2020年第六屆投資者關係大獎得獎者（「投資者關係大獎」或「大獎」）。







投資者關係大獎連續第六年舉辦，旨在表揚每年於投資者關係表現出眾及奉行最佳守則的香港上市公司及投資者關係專才。因應新型冠狀病毒疫情，今年的投資者關係大獎會議暨頒獎典禮首次於線上舉行。線上會議邀請商界專家和專業人士就投資者關係的策略、變遷、有效流程和最佳實踐進行多角度的討論。香港投資者關係協會很榮幸邀請到香港財經事務及庫務局局長許正宇先生，JP，擔任頒獎典禮的主禮嘉賓及主題演講嘉賓。



第六屆投資者關係大獎得到上市公司及投資界的熱烈支持，接受提名參賽公司跟去年比較增加至168家，反映市場對投資者關係的關注日增。一如既往，得獎者先由公衆提名，再由買方及賣方投資者組成的合資格投票人士以網上投票選出。本年度投資者關係大獎投票踴躍，合共有超過670位投資者參與投選各獎項，投資界的廣泛的參與更突顯出獎項於行業内極具代表性。



此外，有見環境、社會及管治在策略及營運層面上對上市公司日益重要，投資者關係大獎今年增設「最佳ESG - 環境」、「最佳ESG - 社會」及「最佳ESG - 企業管治」，以及新設由來自學術界、專業機構代表及投資界所組成的評審團選出「ESG卓越大獎」，以表揚在環境、社會及管治方面整體表現出色的公司。除了由公衆投票及評審團選出的獎項外，投資者關係大獎今年為使活動更刺激，特意增設「我最喜愛上市公司」獎項，以讓所有參於線上會議人士能於活動進行期間有機會於本年得獎的上市公司中投選出其心儀公司。



在所有獎項組別之中，「整體最佳投資者關係公司」為最高榮譽的大獎，由評審團從所有獎項類別的優勝者中選出，以表揚在投資者關係中展示出全面卓越表現的公司。今年，「整體最佳投資者關係公司大獎」大型股、中型股及小型股的得獎公司分別為小米集團（股份代號：1810 ）、置富產業信託（股份代號：0778）及莎莎國際控股有限公司（股份代號：0178）。



香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示：「新冠肺炎疫情為今年香港投資者關係大獎的籌備帶來不少挑戰。有賴各位合作夥伴，包括各上市公司、投資者關係專員、顧問、監管機構及贊助單位等的全力支持和配合，加上本會團隊的不懈努力，會議及頒獎典禮得以透過網上直播形式順利舉行，我謹此感謝各界在籌備過程中的積極參與和幫助。我們非常高興能見證投資者關係專業在本地越來越受到重視，相關規模和標準亦顯著提升，成為香港上市公司企業管治不可劃缺的重要一環。」



她補充：「雖然反覆的疫情使我們無奈地將活動延後舉行，但事實上自疫情於本港爆發初期，本會一直與會員和業界保持緊密的溝通。今年2月，本會發佈了『新冠肺炎疫情下的投資者關係指南』(“IR Guidance amid Coronavirus Outbreak”)，為投資者關係專員提供實用的資訊和指引，協助他們在疫情期間與投資者及各持份者保持良好有效的溝通。另外，我們亦有定期舉辦網絡研討會，邀請業界人士分享如何克服疫情帶來的各種挑戰，務求通過經驗交流，使投資者關係工作於疫情期間仍能維持一貫的優秀水平。未來，我們將繼續致力提升香港優秀投資者關係基準，藉此鞏固香港作為國際金融中心及資本市場的地位。」



第六屆投資者關係大獎獲獎公司包括以下公司（按股票號碼排序）：



股份代號 公司

0001 長江和記實業有限公司

0014 希慎興業有限公司

0016 新鴻基地產發展有限公司

0017 新世界發展有限公司

0035 遠東發展有限公司

0135 昆侖能源有限公司

0178 莎莎國際控股有限公司

0291 華潤啤酒(控股)有限公司

0435 陽光房地產基金

0551 裕元工業(集團)有限公司

0659 新創建集團有限公司

0700 騰訊控股有限公司

0763 中興通訊股份有限公司

0778 置富產業信託

0799 IGG Inc

0823 領展房地產投資信託基金

0832 建業地產股份有限公司

0839 中國教育集團控股有限公司

0868 信義玻璃控股有限公司

0887 英皇鐘錶珠寶有限公司

0968 信義光能控股有限公司

1044 恒安國際集團有限公司

1119 創夢天地科技控股有限公司

1200 美聯集團有限公司

1205 中信資源控股有限公司

1361 361度國際有限公司

1368 特步國際控股有限公司

1383 太陽城集團控股有限公司

1608 偉能集團國際控股有限公司

1756 華立大學集團有限公司

1797 新東方在綫科技控股有限公司

1810 小米集團

1929 周大福珠寶集團有限公司

2020 安踏體育用品有限公司

2103 新力控股(集團)有限公司

2199 維珍妮國際(控股)有限公司

2313 申洲國際集團控股有限公司

2343 太平洋航運集團有限公司

2778 冠君產業信託

3331 維達國際控股有限公司

3998 波司登國際控股有限公司

6068 睿見教育國際控股有限公司

6158 正榮地產集團有限公司



有關獲獎者的完整名單，可查閱：http://hkira.com/awards/ehall2020.php。



縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次成為2020年香港投資者關係大獎的官方公關夥伴及鑽石贊助商。



評判團

- 鄭子云教授（評審團主席）

香港理工大學 － 可持續經濟與創業金融中心主任

- 董陳綺媚女士

鉅京控股有限公司 － 執行董事兼行政總裁

- 馮正可先生

尚乘集團有限公司 － 集團副總裁

- 丘培煥女士, CFA, CPA

香港財經分析師學會 － 董事

- 李錦榮先生

香港投資基金公會 － 主席

- 陸東先生

中信資源控股有限公司 － 獨立非執行董事

- 繆子美女士,CFA, CPA (US), FRM

富達基金(香港)有限公司 － 亞洲股票投資總監

- 徐閔女士

香港上市公司商會 － 副主席



關於香港投資者關係協會

香港投資者關係協會 (HKIRA) 於2008年成立，擁有逾900名主要於香港聯合交易所上市企業任職的會員。協會是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利投資者關係專業協會，負責促進企業管理層與投資界別的溝通，並推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。會員來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇，當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料，請瀏覽 http://www.hkira.com。



有關香港投資者關係大獎

香港投資者關係大獎於2015年創辦，旨在表揚本地投資者關係行業的卓越表現，於一年一度的頒獎禮向一眾對香港投資者關係及金融業蓬勃發展有所貢獻的專業人士頒發獎項。時至今年的第六屆，香港投資者關係協會致力透過舉辦投資者關係大獎為於香港聯合交易所上市的公司及個人專才樹立投資者關係行業最高標準。



頒獎禮匯聚投資者關係專才及行內專業人士，表揚及宣揚該年度於投資者關係方面的卓越成就。

更多關於獎項及網上提名的資料，請瀏覽 www.hkira.com/awards。



傳媒查詢

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香港投資者關係協會

陳寳怡 電話：(852) 2117 1846 電郵：irawards@hkira.com

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