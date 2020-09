Thursday, 24 September 2020, 11:18 HKT/SGT Share: 中國移動與艾伯科技訂立5G室分系統設備採購合同

香港, 2020年9月24日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司(簡稱「艾伯科技」,股份代號:2708.HK)旗下子公司深圳市艾伯通信有限公司(「艾伯通信」)與中國移動通信集團(「中國移動」)全資附屬公司中移系統集成有限公司(「中移集成」)訂立新型5G室內覆蓋系統設備採購合同,中移集成向艾伯通信採購5G室分系統近端機及5G室分系統遠端機等產品,總價為3,254.4萬元人民幣。



艾伯通信新型5G室內覆蓋系統是極具性價比的5G室分系統,這套系統包括近端機和遠端機,通過原有的2 / 3 / 4G饋線室內分佈系統資源,可以低成本、快速靈活地解決大型建築物及場館的5G信號室內覆蓋。而遠端機能將近端機的下行信號發送至室分天線,並將多台室分天線的上行信號發送至近端機合併。艾伯通信的5G皮基站也是5G室內信號覆蓋的重要組成部分。



由於5G信號頻率高、衰減快,室外5G宏基站/5G微基站的5G信號無法有效覆蓋到室內。因此,室內5G信號覆蓋必須通過鋪設新型5G室分系統或5G皮基站來解決。據統計,中國移動、中國電信、中國聯通三家運營商需要5G室內信號覆蓋的樓宇約600萬棟,初步估計,如若將600萬棟樓宇全覆蓋需要全面鋪設新型5G室分系統及5G皮基站,預計市場規模約1.56萬億元人民幣。



伴隨著中國「十四五」規劃的到來和「新基建」建設的全面展開,5G已經成為國家戰略級別的建設重點。艾伯科技將在新型5G室分系統、小微基站這一市場規模超過1.56萬億的賽道大力佈局,結合公司深耕20年的智能物聯網技術,打造「5G+AIoT」的全方位佈局。





