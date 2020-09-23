Wednesday, 23 September 2020, 20:31 HKT/SGT Share:

來源 雅各臣科研製藥有限公司 雅各臣就分拆品牌醫療保健業務遞交上市申請表格（A1表格）

香港, 2020年9月23日 - (亞太商訊) - 於香港從事基要藥物及品牌保健護理產品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業 ─ 雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」或「集團」；股份代號：2633）今天公佈已就集團的附屬公司健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」）的股份於在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市及買賣遞交上市申請表格（A1表格）。集團根據上市規則分拆健倍苗苗獨立上市。



健倍苗苗為總部設於香港的品牌醫療保健公司，主要從事製造及買賣品牌醫療保健品，包括消費者健康護理品及品牌中藥，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。雅各臣目前間接持有健倍苗苗股份的85.04%，於建議分拆完成後，雅各臣預期持有健倍苗苗不少於50%權益，而健倍苗苗將繼續為雅各臣的附屬公司。



雅各臣認為，建議分拆符合集團及股東的整體利益，且建議分拆將有利於促進集團及健倍苗苗各自業務的進一步增長，並帶來明確裨益，理由如下：



增強戰略及管理專注

集團的非專利藥業務與健倍苗苗的品牌醫療保健業務所提供產品的性質截然不同，故該兩項業務需要不同的業務計劃以及戰略及管理專注。建議分拆將使健倍苗苗能夠專注於維持其於品牌及營銷管理方面的能力與競爭力，並透過產品組合管理創造價值，而雅各臣將專注於增強其技術專長及引進授權能力，鎖定最先申請或最先推出市場的非專利藥。



更敏銳靈活的品牌醫療保健公司

品牌醫療保健品的市場需求及消費者喜好瞬息萬變，建議分拆將使健倍苗苗能夠更專注及敏銳，可迅速靈活將重心放在消費者屬意的品牌醫療保健產品。



釋放品牌醫療保健業務的潛力 提升集團整體價值

建議分拆能讓投資者能獨立地評估健倍苗苗的品牌醫療保健業務及雅各臣其他保留業務之價值。健倍苗苗在建議分拆後將成為雅各臣的大股東，為集團帶來潛在戰略價值，並有可能提升集團的整體價值。



健倍苗苗能直接進入資本市場

建議分拆將為健倍苗苗提供上市平台，並因此建立一個獨立股本結構，使其能直接並獨立地進入資本市場以進行債務及股本集資以支持其業務增長、物色戰略夥伴，並增強其把握獨特增長機遇及借助自身資源尋求潛在併購的能力。



加強風險管理

一般而言，非專利藥及品牌醫療保健品具有不同的風險管理情況，並需要不同的管理技能及風險管理系統。非專利藥業務面臨的挑戰與遵守法規、質量控制及藥物安全監督等方面較有關聯，而就品牌醫療保健業務而言，潛在的挑戰與商標侵權、假冒產品及有效的品牌管理等問題較有關聯。建議分拆將使兩間公司各自的管理層可優化風險管理工具的使用及內部控制程序，以保障其各自的業務及資產。



地區劃分

建議分拆將使健倍苗苗能夠投放更多注意力、努力及資源來捕捉慣常客戶及品牌忠實客戶（尤其是來自中國及其他亞洲國家）的需求，特別是透過線上及線下精心策劃的廣告營銷和品牌推廣活動。在品牌醫療保健業務尋求擴大其規模、市場份額及地區覆蓋範圍的同时，就共享營銷活動、研究成果及監管資源而言的協同效應亦預期將於各產品及市場實現。



雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生表示：「分拆計劃能發揮催化劑作用，有助重設營運能力及成本基礎，為兩個業務分部提供增值機會。此舉亦能將雅各臣塑造成一家擁有兩個專注不同業務範疇的企業之集團，一方面特定專注於非專利藥和專科藥物的業務，另一方面則主要專注於滿足消費者對保健產品的需求。我們有信心該建議分拆將締造增長機遇，為雅各臣及健倍苗苗的股東創造長遠的回報。」



關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）

雅各臣是香港領先非專利藥公司。旗下擁有並營運一系列品牌，主要包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「秀碧除疤膏」、「飛鷹活絡油」、「唐太宗活絡油」、「兜安氏藥膏」、「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」。為了策略性地擴展其品牌保健護理業務平台，除於海外市場代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外，集團亦推出多個健康和保健有關品牌及產品，例如「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件」、「Smartfish健康營養產品」、「Dr. Freeman醫臣®感染控制產品系列」及「Dr. Freeman醫臣®COVID-19快速測試套件」亦於市場內大受歡迎。



同時，集團一直致力透過增加各種高增值產品，策略性地擴大其非專利藥和品牌保健護理業務的產品組合。扎根香港，集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司，建立區域性商業平台，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站：http://www.jacobsonpharma.com/



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