Wednesday, 23 September 2020, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs開發了世界上最準確的大麻素測定

澳大利亞阿德萊德, 2020年9月23日 - (亞太商訊) - 屢獲殊榮的Agilex Biolabs是亞太地區領先的臨床試驗生物分析實驗室，總部位於澳大利亞，已開發出世界上最準確的大麻素測定法。



Agilex Biolabs在美國BioPharm大會上宣布了這一消息（2020年9月21日至24日）。



該試驗已被4個發起者用於藥物開發。



Agilex Biolabs首席執行官Jason Valentine說，該公司現在處於大麻臨床試驗檢測開發的最前沿，並且有更多的檢測在進行中。



“我們已經開發出一種高靈敏度的定量測定法，用於檢測人血漿中的CBN，CBD和THC及其代謝物。”



在可接受標準範圍內，Agilex Biolabs大麻素分析可達到> 98％的ISR（發生的樣品再分析）樣品，這表明該方法堅固耐用且可重複。



FDA和EMA標準是在20％以內的樣本中佔67％。



這是同類中最好的，因為我們已解決了一些干擾，這些干擾使THC濃度過高，從而有可能使報告數據偏斜。更高的準確性和靈敏度意味著我們現在可以為客戶提供精確的低含量檢測。



這可以與世界上任何其他產品爭奪準確性，並減少產生錯誤結果的風險。



由於客戶需求旺盛，目前正在開發CBD和代謝物檢測方法，並將於年底前準備就緒。 ”



Agilex還提供藥效學服務，包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務，包括：

- 免疫表型

- 受體佔用

- 細胞因子釋放試驗（全血或外周單個核細胞（PBMC）刺激試驗）和細胞因子/生物標誌物分析

- PBMC測定和細胞作用機制分析（例如：抗體依賴的細胞介導的細胞毒性作用（ADCC））



Agilex Biolabs是亞太地區唯一經過FDA審查的同類實驗室，它利用LC-MS / MS和免疫測定這兩個平台（MesoScale，Gyrolab）對小分子進行生物分析，並對PK，免疫原性和生物標記物進行生物分析。



FDA檢驗的機構擁有90多名專門的實驗室人員，並且每年支持80多項臨床試驗。今年，Agilex Biolabs將分析來自美國，歐洲和亞太地區的60,000多種製藥/生物技術樣品。 ”



通過結合專業知識，技術創新和20年的業績記錄，Agilex Biolabs支持了全球數百項臨床前和臨床試驗。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析設施獲得了NATA（澳大利亞政府OECD GLP合規性監測機構）的OECD GLP認可和ISO 17025的全球認可。 ”



在您開始下一個臨床試驗之前，請與我們預約會面。 https://calendly.com/agilexbiolabs/15min



澳大利亞: +61 8 8302 8777 | 中國: +86 21 8036 9483 | 韓國: +82 80 812 1255 | 美國: +1 800 247 1909



關於 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亞領先的生物分析實驗室Agilex Biolabs在進行規範的生物分析方面擁有20多年的經驗，包括品質方法開發，方法驗證和样品分析服務。我們已成功支持了全球數百項臨床前和臨床試驗，客戶選擇澳大利亞進行簡化的監管程序，並獲得了在澳大利亞進行的全球最有吸引力的40％以上的研發試驗回扣。



我們使用LC-MS / MS和免疫測定這兩個平台，為小分子和生物製劑提供PK，免疫原性（PD）和生物標誌物生物分析服務。



Agilex Biolabs運營著一個完全有質量保證的實驗室，以確保按照GLP原則對化驗進行驗證，以符合最新的FDA / EMA指導，並使用WATSON LIMS對研究樣品進行化驗並報告為申辦人的所需格式。實驗室認證包括OECD GLP和ISO / IEC17025。



我們經驗豐富的團隊由65多名專職的實驗室人員組成，他們中的高級科學家平均行業經驗超過15年。專長包括初始開發或通過方法轉移開發可靠的順應性PK和PD分析方法。



我們的實驗室配備了7台SCIEX串聯質譜儀，6台API 4000和1台QTRAP 5500作為我們進行LC-MS / MS分析的標準平台。對於免疫測定，我們採用了Meso Scale Discovery（MSD）和Gyrolab xPlore的最新系統。



Agilex Biolabs擁有一套經過驗證的生物仿製藥測定方法，已經支持了該地區進行的生物仿製藥研究。這些測定包括Avastin /貝伐單抗，Lucentis / Ranibizumab，Actemra / Tocilizumab，Xolair / Omalizumab，Herceptin / Trastuzumab和Solaris / Eculizumab。我們想討論如何為擁有生物仿製藥管道的公司提供支持，以期在該地區進行試驗。我們經過驗證的生物仿製藥測定所需的設置更少，從而節省了時間和開銷。



Agilex Biolabs還提供了一套生物標誌物測定法，以支持內分泌學領域的研究（雌酮，雌二醇，孕酮，睾丸激素等）。



最近，Agilex Biolabs在其經過驗證的檢測套件中增加了全面的大麻素檢測，以支持臨床試驗。經過充分驗證的檢測方法包括五個大麻素THC，CBD，CBN和兩個THC代謝物OHTHC和COOHTHC。



我們的LC-MS / MS經驗包括NCE，糖，核苷酸，對映異構體，類固醇，前藥，肽，免疫抑製劑，納米顆粒，神經遞質，寡核苷酸和聚合物混合物。



我們的生物學家經驗要求使用比色，熒光或化學發光檢測進行重組或融合蛋白，單克隆抗體，ADC，免疫原性測試，生物標誌物分析和PBMC血液刺激分析的PK分析。



媒體聯絡:

Media@AgilexBiolabs.com

Kate Newton



Sept 23, 2020, 13:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

