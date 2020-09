Wednesday, 23 September 2020, 12:38 HKT/SGT Share: 樂享互動登陸港交所 龍頭享受行業高增長紅利

香港, 2020年9月23日 - (亞太商訊) - 據東方日報報道,互聯網經濟是近年來中國經濟的主要增長驅動力之一,隨著智能手機的普及和移動互聯網的不斷發展,中國人均移動互聯網上花費的時間每年均有所上升,這為行業客戶、媒體平台及自媒體發佈者提供商機,自媒體則迎來了黃金時代。



今日在港上市的樂享互動是效果類自媒體營銷服務提供商,中國自媒體營銷服務龍頭企業,利用商業智能算法為行業客戶及自媒體發佈者提供服務。據招股書顯示,按2019年總收益計,公司的市場份額為1.5%,排名第一。



據市場消息,樂享互動已於9月10日開始招股,發行約5.44億股股份,其中香港發售股份數目約為2.72億股股份,國際配售股份數目約為2.72億股股份,每股發售股份的發售價定為2.88港元,並於今日正式掛牌上市。



業績持續高增長 獲國內外知名基金認可

樂享互動自2008年成立以來,受益於行業的高速發展,成長迅速。據招股資料顯示,2017-2019年,公司的收益分別為人民幣1.35億元、2.62億元和4.74億元;淨利潤為人民幣0.32億元、0.45億元和0.67億元。2020年一季度收益為人民幣0.98億元,比去年同期增加71.5%,淨利潤為人民幣0.11億元,比去年同期增加91.9%。公司近三年收益複合增長率達到87.1%,持續保持高增長態勢。



高速增長的業績和良好的基本面,也是得到了國內外的知名投資基金的認可,吸引了四大基石投資者前來認購。據市場統計,四大基石投資者合計認購2700萬美元,占其港股募資金額的13.5%左右,四大基石投資者的集體看好,為樂享互動未來的表現提供了廣闊的想像空間。



從行業規模上來看,2014-2019年,自媒體營銷市場規模由人民幣162億元大幅增長至1,593億元,年複合年增長率為18.0%,效果類自媒體營銷市場的市場規模由人民幣13億元增加至318億元,複合年增長率為90.0%,預計於2024年前達到人民幣1,107億元,2019年至2024年的複合年增長率為28.3%,行業發展空間巨大。



儘管效果類營銷按2019年收益計僅佔自媒體營銷市場的20.0%,但由於效果類營銷比非效果類營銷更有效率和效果。可以預計,日後效果類營銷服務具有較高的增長潛力,將佔據更多市場份額。



短視頻成新風口 上市後有望受熱捧

5G時代的來臨和網絡基礎環境的提升,促使短視頻成為一種新的傳播形式,抖音、快手等短視頻平台成為了自媒體行業的一個新的風口。據弗若斯特沙利文的資料顯示,2019年,短視頻變現服務的市場規模為人民幣109億元,預期到2024年達人民幣578億元,2019年至2024年的複合年增長率為39.6%,短視頻自媒體變現市場已經成為整體自媒體變現服務市場的高增長分部。



樂享互動是短視頻自媒體變現服務的先行者,公司在2018年8月開始在短視頻平台向自媒體發佈者提供變現服務,隨著樂享互動在短視頻領域的佈局日益完善,公司將成為自媒體營銷服務行業集中度提升的最大受益者。



綜合來看,當下自媒體市場加速發展,憑藉行業領先的業務模式和市場份額,樂享互動已經構建了堅實的業務壁壘,站在了行業高速增長的風口之上。隨著公司將業務佈局擴大至抖音等短視頻領域,公司業績有望持續爆發,未來想象空間值得期待。







