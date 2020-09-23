Wednesday, 23 September 2020, 11:00 HKT/SGT Share: 嘉和生物迎新藥上市爆發期 估值提升空間大

香港, 2020年9月23日 - (亞太商訊) - 週邊市況依然風高浪急，曾經被視為越升越有的科技股，在近月以來持續調整，資金換馬趨勢明顯，其中傳統醫藥及生物科技股再次成為各路資金聚集地，適逢本周有嘉和生物(6998-B)啟動IPO公開招股，可以看高一線，不妨押寶。



首先，作為18A公司，嘉和生物的投資回報步伐有望在上市後提速。因為集團旗下最少有三款新藥于未來三年內有望商業化上市，為集團帶來顯著的巨大收益。據招股書顯示，嘉和生物目前專注于創新的腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。截至2020年9月13日，憑藉內部能力建立由15款靶向候選藥物組成的產品管線，在中國具有巨大的商業化潛力，並涵蓋已知及新型生物學通路。另外，嘉和生物目前正在亞洲進行17項臨床試驗，預計在未來12至18個月內將分別向國家藥監局(NMPA)提交兩項NDA及向NMPA及美國食藥監局提交四項IND，另有一項NDA已於近期獲NMPA受理，並納入優先審評。



按照目前市場平均提交NDA後12至18個月實現產銷計算，嘉和生物的首款市售新藥將有望於2021年下半年面世，而往後兩年亦大有機會陸續推出兩款市售新藥，相對其他港股18A公司來說，快速且顯著爆發的市場回報有望不斷推升其估值空間。預期嘉和生物上市後的投資回報可持續予市場驚喜。



此外，與早期生物科技公司不同的是，嘉和生物的發展策略定位清晰，研發管線豐富，所研發的候選藥物覆蓋全球前三大腫瘤靶點(PD-1, HER2及CDK)及前十款暢銷藥物中的五款， 所處的賽道寬廣、發展前景巨大可觀。



目前，嘉和生物有六款核心候選藥物，分別聚焦在發展潛力巨大的多種腫瘤、自身免疫等慢性疾病治療之細分領域。六款核心候選藥物分別是(i)Lerociclib (GB491)，一款有望成為中國best-in-class的治療激素受體陽性乳腺癌的CDK4/6候選藥物；(ii) Coprelotamab (GB221)一款新型HER2單克隆抗體(單抗)候選藥物；(iii) Geptanolimab (GB226)，一款新型PD-1單抗候選藥物，已向國家藥監局提交NDA，並納入優先審評；(iv) GB492一款干擾素基因蛋白(STING)激動劑，預期與GB226聯合使用對治療實體瘤極具積極協同效應，並計畫在中國評估GB492與GB226於實體瘤治療中聯合使用的情況；(v) GB242一款英夫利昔單抗(類克)生物類似藥，(vi)GB223一款前景廣闊的核因數κB配體的受體啟動劑(RANKL)單抗候選藥物。



兩大在研藥物Geptanolimab及Lerociclib擁巨大前景 料成收益爆發增長點

值得一提的是，2020年7月，嘉和生物的新型PD-1單抗候選藥物傑諾單抗GB226的NDA已獲得NMPA優先審評。GB226是國內首個用於治療復發或難治性外周T細胞淋巴瘤 (PTCL) 的PD-1藥物。據灼識諮詢研究報告顯示，中國單克隆抗體市場于2030將有望達到1,908億元人民幣，其中PTCL領域更是目前仍未有實現PD-1單抗新藥市售的巨大藍海。市場普遍預期PD-1仍將是全球最大的腫瘤靶點，而中國PD-(L)1抑制劑的總體市場規模預計將從2019年的61億元(人民幣，下同)增至2030年的655億元，複合年增長率達24.1%。



至於另一值得期待的重磅新藥為針對HR+/HER2-乳腺癌的具有藥效、選擇性、可能屬一流的口服CDK4/6抑制劑Lerociclib (GB491)。從目前市場情況來看，此藥更有望成為前兩款上市的國內生產CDK4/6藥物。與其他國家的患者結構不同，HR+/HER2-乳腺癌患者人數占中國所有乳腺癌患者人數的62%，是HER2+乳腺癌患者人數的2.8倍，因此潛在市場規模巨大。GB491在HR+/HER2-乳腺癌的多個臨床前及臨床試驗中一直證明其潛在療效。與此同時，CDK4/6抑制劑與氟維司群合用為HR+/HER2-晚期或轉移性乳腺癌的既定治療方法，已證明其對無進展生存期(PFS)及總生存期(OS)均有顯著改善。



CDK可成為2020年全球第三大腫瘤靶點

再者，市場亦普遍預期CDK可成為2020年全球第三大腫瘤靶點，估計全球銷售規模可達約88億美元。藥企Eli Lilly進行的MONARCH-E研究的最新結果已證明，在標準的術後內分泌治療中添加CDK4/6抑制劑可顯著降低高危HR+/HER2-早期乳腺癌(eBC)患者的癌症復發風險，表明輔助劑環境中CDK4/6抑制劑的有形增量市場。據瞭解，所有乳腺癌患者中約70%為eBC患者(I至II期)，其中30%會復發，因此此等患者急需有效且安全的輔助治療。根據灼識諮詢報告，由於患者基數更大及治療時間更長，eBC輔助療法有望在未來全球CDK4/6抑制劑市場中占多數。在中國，作為HR+/HER2-eBC輔助療法的CDK4/6抑制劑的市場規模到2022年預計將擴大到6億元，到2030年將進一步擴大到122億元，2022年至2030年的複合年增長率為47.1%。作為HR+/HER2-mBC療法的CDK4/6抑制劑的市場規模估計到2022年將增至47億元，到2030年將進一步增至105億元，期間的複合年增長率為10.8%。換言之，HR+/HER2-eBC與HR+/HER2-mBC相加起來的2030年中國潛在CDK4/6抑制劑應用治療市場規模將接近230億元。



巨大的市場前景和在研藥物組合的已知臨床試驗結果的可觀性，令嘉和生物早已成為市場的焦點。而嘉和生物亦同步作出了商業化的準備。據招股書披露，公司在雲南玉溪擁有可商業化生產的製造能力，品質卓越及成本效益更高，而家其擁有的濃縮補料分批培養及灌流培養技術，與傳統技術相比，其能產生更高的滴定率及產率。即可令嘉和生物具有更好的成本效益和高產出的CMC能力。根據灼識諮詢報告，濃縮分批補料及灌注技術的產出率是分批補料技術的5至10倍；在相同產出的情況下，濃縮分批補料及灌注技術所需的生物反應器尺寸僅為分批補料技術的1/10，從而能夠節省40%以上的固定成本；及灌注技術能夠持續從生物反應器收集產品，而非分批，因此生產效率較分批補料技術大幅提高。



基於上述三大要點，嘉和生物自然大受基金追捧。







Sept 23, 2020, 11:00 HKT/SGT

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