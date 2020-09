Tuesday, 22 September 2020, 23:10 HKT/SGT Share:

來源 匯聚科技有限公司 匯聚科技全資子公司順利通過ISO14064低碳管理體系認證 成為亞洲第一家獲得UL溫室氣體認證的電線電纜公司

香港, 2020年9月22日 - (亞太商訊) - 匯聚科技有限公司(「匯聚科技」,股份代號:1729.HK,連同其子公司合稱「集團」)欣然宣佈,集團全資子公司華迅工業(蘇州)有限公司(「華迅工業(蘇州)」)於近日順利通過ISO14064低碳管理體系認證,成為亞洲第一家獲得Underwriters Laboratories Inc.(「UL」)溫室氣體認證的電線電纜公司。



隨著全球環境問題日益突顯,社會對環境保護的要求越來越高。尤其是中國政府,近年來出台了眾多環保政策,大力推動企業在生產製造的同時,減少對環境的破壞。匯聚科技作為一家信譽卓著的定制電線組件供應商,一直十分重視自然資源及環境保護,並積極透過一系列的環境保護措施實現可持續發展,包括節能減耗、資源循環利用、太陽能發電、節約用電等。



集團全資子公司華迅工業(蘇州)作為全球公認的優質電線電纜供應商,亦致力在整個供應鏈中實施可持續發展,確保公司在大力發展的同時,能夠最大限度地保護環境、減少對資源的損耗。是次華迅工業(蘇州)委託世界領先的安全科學公司之一的UL,根據ISO 14064-3:2019 溫室氣體規範對華迅工業(蘇州)的溫室氣體聲明進行了驗證和確認,認定華迅工業(蘇州)的溫室氣體排放符合標準。這充分體現華迅工業(蘇州)在加強環境保護方面所作的不懈努力。



匯聚科技主席羅仲煒先生表示:「我們一直深信,企業的發展與環境保護是相輔相成、共存共榮的。所以,匯聚科技一直非常注重企業社會責任,尤其在環境保護方面,我們一直不遺餘力。我們很榮幸華迅工業(蘇州)能夠成為亞洲第一家獲得UL溫室氣體認證的電線電纜公司。未來,我們將繼續採取積極主動的措施,儘量減少對環境的負面影響,加快實現企業可持續發展的目標。」



有關匯聚科技有限公司

匯聚科技有限公司是一家信譽卓著的定制電線組件供應商,於電線組件行業擁有逾20年經驗。集團主要製造及供應種類繁多的銅及光纖電線組件,該等產品乃根據個別客戶的詳細規格及設計而生產。集團產品在各個市場分部,包括5G電訊、數據中心、工業及醫療設備分部,均受不少商譽優良的中國及國際客戶所採用。





