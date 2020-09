Tuesday, 22 September 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical宣佈為美國BioPharm的生物技術臨床試驗研究 擴大電子臨床解決方案

澳大利亞阿德萊德, 2020年9月22日 - (亞太商訊) - 澳大利亞領先的生物技術CRO以及Frost&Sullivan 2020年亞太CRO市場領導獎的獲得者,Avance Clinical擴展了其電子臨床解決方案產品,提供了先進的數字臨床工具以增強患者參與度,可視性,數據收集和分析。 www.avancecro.com/eclinical-solutions



Avance Clinical在美國BioPharm大會上宣布了這一消息(2020年9月21日至24日)



Avance Clinical的生物技術客戶現在可以選擇部署最新的電子臨床解決方案,以最大化研究數據的價值並提供研究進展的實時可見性。



Avance Clinical首席執行官Yvonne Lungershausen說:

“我們的數據管理團隊與Medrio等電子臨床領導者合作,提供符合法規要求和以患者為中心的工具,以快速啟動和持續數據流。這些工具改善了患者的參與度和數據收集,並允許贊助商通過贊助商可見的門戶隨時了解最新信息。”



Avance臨床的電子臨床服務包括以下內容:



eSource

- 現場直接收集資源數據

- Avance臨床數據管理團隊定制的表格

- 編輯表格中內置的支票; 輸入數據後立即觸發查詢

- 線下收集數據並在可用時進行同步的選項

- 與Medrio EDC完全集成,數據可見,可供贊助商立即查看

- 持續進行遠程監控和數據審查

- Avance如有需要,可提供平面電腦臨床服務



eConsent

- 電子同意書,包括患者簽字和研究者確認

- 可自定義以根據需要包括動畫,視頻和問題

- Avance臨床數據管理團隊定制的表格

- 通過電子郵件鏈接到患者

- 兼容任何設備和互聯網系統(智能手機,平板電腦,筆記本電腦,台式電腦)

- 與Medrio EDC集成

- 鏈接可以作為提交包的一部分與HREC共享



ePRO

- 電子捕獲患者報告的結果,包括日記數據,劑量依從性,問卷,視覺模擬評分法/疼痛量表

- Avance臨床數據管理團隊定制的表格

- 通過電子郵件鏈接到患者

- 在一天或一周的設定時間提供電子郵件和提醒的選項

- 時區可根據患者位置調整

- 兼容任何設備和互聯網系統(智能手機,平板電腦,筆記本電腦,台式機)

- 與Medrio EDC完全集成,數據可見,可供贊助商立即查看



Avance生物識別技術臨床總監Glynn Morrish說:

“直接電子捕獲研究信息以及Avance Clinical提供的免費解決方案套件使該公司及其客戶能夠最大程度地提高臨床試驗效率和靈活性,同時確保數據完整性。我們訓練有素,經驗豐富的生物識別技術團隊很高興能夠繼續在創新和技術的最前沿工作,並為在不斷變化的全球環境中進行的研究提供穩定性和可靠性的服務。”



Avance Clinical是一家澳大利亞合同研究組織,一直為本地和國際藥物開發行業提供符合全球法規標準的高質量臨床研究服務。



考慮澳大利亞?與我們聯繫以了解您的下一個研究。https://www.avancecro.com/eclinical-solutions/



關於 Avance Clinical

Avance Clinical擁有20多年的從業經驗,目前是澳大利亞領先的合同研究機構之一。 Avance Clinical通過協調人員、技能和專業知識,促進高質量的藥物開發,以追求更健康的世界。

AvanceClinical憑藉其經驗豐富的團隊,致力於提供高質量的臨床研究服務。 Avance Clinical的知識和經驗庫也得益於精心挑選的專家在不斷地擴張,這些專家也表現出對所選領域的高度熱情。

Avance Clinical在成熟的臨床試驗生態系統中提供高質量的服務,包括世界級的研究人員和能夠訪問特定患者組群的中心。欲了解更多信息,請訪問www.avancecro.com。

其他好處還包括:

1. 政府發放研發經費,意味著可享受超過43.5%的臨床試驗經費返利。

2. 電子臨床解決方案——快速和連續性。

3. 網上問診(SIV)和研究的啟動在 5 — 6週得以實現。

4. 臨床試驗不需要IND申報。

5. 一期臨床試驗不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人員和場所的臨床試驗環境。

7. 建立健康的受試者數據庫和專業的患者群體庫。

8. 整個澳大利亞一期設施分為5個獨立部分,其中包括以醫院為基礎的重症監護室。

9. 擁有世界一流的基礎設施和專業的臨床試驗室的大型醫院,其在FDA合規研究方面有著長期的跟踪記錄

10. 季節性研究:北半球的讚助商可以利用澳大利亞的反流感和季節性過敏進行全年的研究



媒體聯絡:

media@avancecro.com

Chris Thompson



Sept 22, 2020, 10:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network