智能廣告代幣SaTT宣佈同時在領先的加密交易所KuCoin和Uniswap上市

新加坡, 2020年9月22日 - (亞太商訊) - 智能廣告市場SaTT自豪地宣佈,其同名代幣SaTT將在領先的數位資產交易平臺KuCoin(中心化交易所(CEX))和Uniswap((去中心化交易所(DEX))上市。







目前,SaTT項目正在進行ICO,它在籌款方面的卓越成就正成為各大新聞媒體的頭條新聞。在48小時內,SaTT ICO收盤價超過100萬美元,在不到一周內達到3,360,000美元的軟頂。



SaTT首席執行官Gauthier Bros對社區的大力支持表示了感謝:

“對於所有相信SaTT並繼續對SaTT代幣銷售表示驚人支持的人,為了表示我們的感謝,我們將提前於9月24日上線交易所。KuCoin是一個全球化的數位資產交易平臺,我們很自豪能夠在這樣一個聲譽良好的交易所上市。對於DEX的支持者,我們選擇了UniSwap,全球領先的去中心化交易平臺。”



KuCoin全球CEOJohnny Lyu表示,“KuCoin一直致力於發現加密世界未被發現的寶石,我們很高興通過我們的各種金融服務(如交易、Staking等)來支持更多有潛力的區塊鏈專案。數字廣告是一個價值10億美元的市場,我們已經看到了SaTT正在開發一種成本更低、透明度更高的新廣告解決方案。”



SaTT的故事:做事不炒作

SaTT專案由Facebook上的iFrames應用程式開發公司Atayen, Inc的核心團隊發起,擁有包括可口可樂、麥當勞和迪士尼等國際品牌在內的客戶群的廣告經驗。SaTT專案敏銳地意識到廣告業所面臨的弊病和挑戰,從多年的廣告業經驗來看,SaTT專案有很好的落地前景。



不同於2018年無數個沒有產品甚至沒有使用場景的項目卻對ICO大肆宣傳,SaTT與眾不同,專注於打造一個可落地的產品。



在過去的兩年裡,SaTT團隊在其區塊鏈廣告平臺上進行了大量的測試,以從Youtube、Facebook、Twitter、Instagram等社交媒體平臺的協力廠商API獲取鏈下資料。



持續的努力已經取得了回報,SaTT平臺已經從今年第三季度開始全面推出,現在已經準備好角逐全球品牌廣告市場。



隨著SaTT項目的發展壯大,上周,SaTT項目的ICO達到了聞所未聞的狂熱程度,忠實的支持者聚集在該項目的代幣銷售背後。



SaTT的ICO成功證明了堅持和努力工作的意義。正如亨利·福特所說,“高品質意味著在沒有人注意的情況下,也能把它做好。”



忠於社區,始終將社區利益放在首位

在撰寫此本文時,SaTT已經籌集了超過400萬美元的資金,SaTT代幣持幣地址超過13,400個。



自2020年9月24日開始,SaTT代幣持有人將可以開始充值代幣,為正式交易做準備。相關交易所將公佈支援的交易對。請關注SaTT社交媒體頻道,瞭解具體時間和其他詳細公告。



與此同時,SaTT仍致力於與經過審核的可信交易所建立合作夥伴關係,以確保用戶的安全,並及時與社區同步最新的上幣消息。除了KuCoin和UniSwap外,SaTT已聯繫了另外5家交易所,稍後將公佈。敬請期待!



關於SaTT

SaTT是智能廣告交易代幣(Smart Advertising Transaction Token)的縮寫,是一種實用代幣,允許廣告商在其乙太坊(ethereum)的dApp上購買智能廣告服務。廣告商和意見領袖/出版商之間的所有交易都受SaTT智能合約的約束,該合約確保了速度、透明度和安全性,並且具有成本效益。



SaTT-dApp通過使用Oracles從社交媒體平臺的協力廠商API(如Youtube、Facebook、Twitter、Instagram等)檢索資料,説明量化投資回報率。然後可以評估執行的操作,如喜歡、分享、流覽、推特等,如果所有標準都成功滿足,從廣告客戶的預載入預算自動觸發到影響者/發佈者的錢包中。快速,防篡改,安全和成本效益,SaTT智能廣告系統是乙太坊智能合約的完美用例。https://satt-token.com



關於庫幣 (KuCoin)

庫幣是全球知名的數字貨幣交易所,支援多種數位資產交易。成立於2017年9月,庫幣已成長為最受歡迎的數字貨幣交易所之一,目前為全球207個國家和地區的600萬使用者提供幣幣、法幣、合約、Pool-X、借貸等一站式服務。全球每4個數位貨幣持有者就有1個是庫幣用戶。https://www.kucoin.io



SaTT官方管道:

Chinese Telegram : https://t.me/Satttokenchina

Twitter: https://twitter.com/SaTT_Token

Facebook Page: https://www.facebook.com/SaTT.Token

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/satt-token

Telegram: https://t.me/satttoken

Bitcoin Talk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3407522

Medium: https://medium.com/@satt.atayen

Github: https://github.com/Atayen/satt-js



媒體合作

Quentin Herbrecht, Markchain.io

q.herbrecht@markchain.io







