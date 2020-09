Monday, 21 September 2020, 21:11 HKT/SGT Share:

來源 利邦控股有限公司 利邦與AQUASCUTUM簽訂新的全球授權協議

香港, 2020年9月21日 - (亞太商訊) - 利邦控股有限公司(「利邦」或「集團」;股份代號︰891)為一家具領導地位的時尚零售商和全球優質品牌的所有者,自豪地宣佈完成與Aquascutum的授權協議。根據三年協定的條款以及擁有每三年續簽一次的行使權, Aquascutum授予利邦在大中華區設計、製造和分銷其產品的專利權,並指定利邦為其獨家授權代理管理其全球授權業務。



利邦首席執行官孫衞嬰表示:「利邦很高興與Aquascutum達成新的全球授權協議。Aquascutum是一個來自英國的傳統奢侈品牌,源遠流長並在全球樹立强大的品牌形象。本集團認為發展「Aquascutum」品牌的產品具有良好的商業潛力。取得在大中華區使用「Aquascutum」商標的專利權及成為該品牌的全球獨家代理是一項可擴展本集團品牌組合的合理策略行動,並有助於提升本集團的收益及收入。」



有關利邦控股有限公司 (股份代號: 891)

利邦控股有限公司於香港聯交所上市,為私人擁有的北京如意時尚投資控股有限公司旗下之企業,並為具領導地位的優質男士服裝零售商及商標持有人之一,服務大中華區及歐洲市場,並於全球從事自家品牌授權業務。集團經營四個國際男士服裝品牌,包括自家品牌 Cerruti 1881、Gieves & Hawkes和Kent & Curwen,以及按長期授權、在大中華地區經營的D’URBAN 特許品牌。

