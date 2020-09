Friday, 18 September 2020, 10:22 HKT/SGT Share: 市場份額第一盈利能力強勁 快遞龍頭中通快遞今日招股

香港, 2020年9月18日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道,互聯網的高速發展,使得電子商務發展迅猛,中國快遞行業的業務量因此也高速增長。今日內地快遞企業的龍頭中通快遞正式招股,每股最高發售價268港元,每手50股,高盛為獨家保薦人。



中通快遞於2002年成立,公司是中國規模化快遞企業中最年輕的企業,招股書數據顯示,2017年至2019年公司實現了快速增長,淨利潤從2017年的32億元(人民幣,下同)增長至2019年的57億元,按總包裹量計,2019年市佔率達19.1%,成爲通達系運營商中規模最大、盈利能力最强的企業。



精細化運營降低成本 盈利能力強勁



中通快遞入局最晚,其規模和盈利能力卻居行業領先,實現了後發先至。觀其成功要訣,精細化運營降低成本是關鍵所在。



企業只有通過不斷降低生產和經營成本,才能賺取更多的利潤,實現競爭優勢。在快遞行業,決定成本的主要是分揀成本和直達運輸成本。分揀成本則主要受自動化程度影響。2015年起,公司與中國科學院合作開發了專有的自動化分揀設備和專業軟件並已多次換代,實現了高速分揀,軟件通過數據化算法,以確保更快、更可靠的包裝數據採集和發佈,並減少分揀誤差和返工成本。通過提高自動化水平,公司每個包裹的平均分揀成本從2017年的0.39元下降到2019年的0.34元。



運輸成本方面,隨著業務的增加,公司逐步減少使用第三方卡車服務,因為第三方卡車服務通常比使用公司自己的車輛成本更高。公司通过采用高運力車輛提高車隊的單位產量並降低成本。截至2020年6月30日,公司的自備車中78%是高運力車輛。每個包裹的平均運輸成本從2017年的0.77元降至2019年的0.62元。每包裹淨利潤在通達運營商中最高。成本優勢使得公司在通達運營商中實現了最高的盈利能力。從2017年開始,公司的净利润市佔率一直接近50%,2019年超過50%。



網絡覆蓋廣泛 通過「共享成功」理念實現共贏



目前中通快遞已經建立了龐大的網絡系統。2020年前6個月,公司的總包裹量為70億件,佔同期中國快遞包裹總量的20.6%。公司共擁有90個分揀中心、282條自動化分揀綫,幹綫超過3400條,直接網絡合作夥伴超過5000位,3萬個攬件╱配送網點,5萬個最後一里站點,網絡覆蓋中國99.2%以上的城市和縣區。5萬個最後一里站點服務是同行中站點最多的,能夠更方便的為客戶服務。



最後一里業務點的先發優勢,不僅保證了公司的網絡合作夥伴享受較低的取件與配送成本,而且保證了未來的網絡穩定性和經濟可行性。網絡合作夥伴是公司經營第一里取件和最後一里配送服務的網點。針對經濟發展水平不同取送網點之間費用負擔不公平和相關的費用分配不公平問題,公司在通達運營商中率先實施了共享機制,要求取件網點將部分費用分給配送網點。



通過這些措施,公司確保整個網絡的利益一致,到2015年公司完成了部分主要網絡合作夥伴向股東員工的轉換,將主要網絡合作夥伴轉為公司股東,與之實現利益一致。網絡整體的穩定性和競爭力確保了公司更好的運營績效。



中通快遞無論在規模還是盈利表現上,都居於同業領先,未來隨著行業的持續高速發展,加之行業內洗牌下的「强者恒强」效應,中通港股上市後還將有更大的發展前景。







Sept 18, 2020, 10:22 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 Transportation & Logistics, 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network