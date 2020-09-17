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Thursday, 17 September 2020, 18:32 HKT/SGT
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建業新生活中期業績表現勝市場預期 摩根大通、星展及其他證券行建議買入

香港, 2020年9月17日 - (亞太商訊)  - 建業新生活有限公司（股份編號：9983.HK）早前公佈未經審核中期業績，業務規模擴張帶動淨利潤大幅增長，表現超出市場預期，並且第三方在管物業持續增長，加上「建業+」平台的業務迅速增長，為公司未來的進一步業務發展帶來更穩健的基礎。多間證券行對其作出「買入」或「增持」評級，其中星展更將目標價由原先的10.40港元大幅提升至12.56港元：

建議 目標價
星展 買入 12.56港元 (原先目標價10.40港元)
摩根大通 增持 13港元(維持)
海通 跑赢大市 HK$15.9
建銀國際 跑赢大市 HK$13.8 (維持)
法巴 買入 HK$13.2
尚乘證券 買入 13.56港元
國盛證券 維持買入 14.3港元

建業新生活業務涵蓋三大板塊，包括(一)物業管理及增值服務、(二)生活服務、(三)商業資產管理及諮詢服務。2020年上半年，雖然面對新冠疫情衝擊，該公司業務保持快速增長，收入結構持續改善，經營效益穩步提升。期內，公司實現收入人民幣10.612億元，較2019年同期增加56.1%。公司股東應佔溢利為人民幣1.838億元，相比去年同期增加70.3%。每股基本盈利為人民幣0.1870元。迄今為止，彭博社資料顯示，覆蓋建業新生活的12家證券公司中，有11家給出「買入」或同等評級。

期內，該公司物業管理及增值服務收入達人民幣8.438億元，較去年同期增加59.3%，增長主要來源於公司物業管理的在管面積穩健增加，因此物業管理收入增加；另一方面，行銷代理、智慧社區等增值服務的業務增加推動增值服務收入增長。

2020年上半年，該公司實行「大區域化市場外拓」戰略，以河南為中心，優先輻射周邊省份，同時拓展國內其他省份優質項目，穩步擴大規模。截至2020年6月30日止，在管面積與合約面積分別較於去年12月底增長23.1%及25.9%，達到7,010萬平方米及1.444億平方米。期內，與建業地產有關的新簽合同建築面積環比增長16％，而來自第三方新簽合同建築面積環比增長了41％，反映出公司獲得第三方合同的能力。

期內，建業新生活的生活服務快速擴張，「建業+」平台的覆蓋範圍亦持續擴大。公司生活服務收入達人民幣1.728億萬元，較去年同期飈升51.6%，增長主要來自「建業+」平台註冊用戶由去年6月底約1,547,700名飈升至今年6月底約2,805,500名，並且註冊用戶消費同見增長。「建業+」平台的業務迅速增長，為未來的生活服務板塊帶來進一步的發展空間。

該公司的商業資產管理及諮詢服務包括酒店管理、商業資產管理及文化旅遊綜合體管理，期內收入達人民幣4,460萬元，較去年同期增加22.2%。商業資產管理業務於2019年3月開始，今年上半年受疫情影響，酒店、旅遊、商管、特色小鎮等文旅類業務增長壓力較大，唯依託「建業+」平台，發揮協同效應，因此仍創造了新的增長點和盈利點。

建業新生活表示，下半年將加強物業外拓力量，特別是收併購方面，並且將重點加大智慧物業的投入力度，結合組織管理，以降本增效。由於該公司剛於5月上市集資，手頭現金十分充裕，有利其於未來實施併購計劃。



Sept 17, 2020, 18:32 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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