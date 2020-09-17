Dyadic宣布與江蘇恆瑞醫藥合作開發生物藥物



中國連雲港和美國佛羅里達州朱庇特, 2020年9月17日 - (亞太商訊) - 全球生物技術公司Dyadic 國際股份有限公司(以下簡稱“ Dyadic”或“公司”)(納斯達克股票代碼：DYAI)一直致力於改進和應用其專有的C1基因表達平台，加速生物疫苗、藥物和其他生物製品的開發、降低生產成本並改善其性能，具有靈活的商業規模。今天宣布與江蘇恆瑞醫藥有限公司(“恆瑞”)(SSE：600276)合作，將Dyadic的C1技術應用於選定的恆瑞生物藥物的開發中。



“我們很高興與全球最具創新力和創造力的生物製藥公司之一恆瑞公司合作。此次合作也凸顯了C1價值主張的吸引力，即以更高的表達水平和更低的成本生產細胞系，以滿足全球對更高效的需求生物疫苗和藥物的生物製造過程。我們期待與恆瑞的成功合作。” Dyadic首席執行官Mark Emalfarb表示。



恆瑞研發部總裁張連山博士評論說：“我們對Dyadic的C1技術感興趣，該技術有潛力幫助我們以更具成本效益的方式生產生物療法。因此，我們正在利用我們的綜合專業知識並與迪亞迪奇(Dyadic)與我們分享他們創造生物醫學以使全球患者受益的願景。”



關於Dyadic國際股份有限公司

Dyadic國際股份有限公司是一家全球性生物技術公司，目前正在致力於開發一個具有潛在重大意義的生物製藥基因表達平台，該平台基於真菌Thermothelomyces heterothallica(原名Myceliophthora thermophila)，命名為C1。 C1微生物體平台能夠研製和大規模製造低成本蛋白質，有潛力進一步開發成為安全高效的表達平台，有助於加速生物疫苗和藥品開發進程，降低製造成本，改善效用，推動靈活的商用普及。 Dyadic正在使用C1技術和其他技術開展研究、開發和商用活動，旨在開發和製造用於人體和動物疫苗及藥品(例如病毒樣顆粒(VLPs)和免疫抗原)、單克隆抗體、Fab抗體片段、 FC融合蛋白、生物仿製藥盒/或改良創新生物藥以及其他診療用蛋白質。某些其他研究活動正在進行中，其中包括探索使用C1開發和生產某些代謝物和其他生物產品。 Dyadic致力推動研發協作、授權部署和其他與其合作夥伴和協作方共同開展的商用機會，力求充分利用這類生技藥品研發和製造的價值利益。特別是隨著發達國家和不發達國家人口老齡化的增長，Dyadic相信C1技術可能有助於推動生物疫苗、藥品和其他生物產品更快地進入市場，提高產能，降低生產成本，並且為藥物研發和製造商帶來更多的可能性；同時也希望它能有助於改善患者和醫療系統的准入和成本，當然最重要的還是挽救生命。

欲了解更多信息，敬請訪問Dyadic網站http://www.dyadic.com，可查看Dyadic生物製藥業務計劃。



關於江蘇恆瑞藥業有限公司

江蘇恆瑞醫藥有限公司是一家全球性生物製藥公司，總部位於中國，擁有24,700名員工，致力於通過研究賦予健康的生命。恆瑞醫藥在2019年的收入超過33億美元，在中國批准了6個新的分子實體，並在中國，美國，歐盟和澳大利亞的腫瘤，麻醉學和鎮痛藥，自身免疫以及代謝與心血管治療領域進行了30多個臨床開發計劃。在內部研發和全球許可與合作的推動下，恆瑞致力於為患者帶來高質量的產品。有關更多信息，請訪問http://www.hrs.com.cn/index.html。



安全港條款—前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》第27條A款和1934年《證券交易法》第21條E款所定義的前瞻性陳述，其中包括關於Dyadic 國際未來事件或未來財務的預期、意圖、策略和看法有關的陳述。由於受各種重要因素的影響，實際事件或結果可能與前瞻性聲明中所述事件或結果存在重大差異，其中包括公司在提交給美國證監會(SEC)的最新文件中所述事件。 Dyadic不承擔由於信息更新，未來事件或其他原因而公開更新任何此類前瞻性陳述的義務。有關可能導致我們的實際結果與目前的預期有所不同的風險的更完整說明，請參閱Dyadic提交給SEC的10-K的年度報告表格和10-Q的季度報告表格中標題為“風險因素”的部分。由於此類因素可能會在Dyadic向SEC提交的定期備案中不斷更新，因此您可在網站http://www.dyadic.com/上查看關於SEC備案的最新信息。



聯繫人:

Ping W. Rawson

Chief Financial Officer

電話: (561) 743-8333

電子郵件: prawson@dyadic.com



資料來源: Dyadic國際股份有限公司



Sept 17, 2020, 20:30 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

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