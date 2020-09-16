Wednesday, 16 September 2020, 08:30 HKT/SGT Share: 研祥智能股東大會通過H股退市計劃 有待獨立H股股東盡快接納大股東1.50港元收購要約

香港, 2020年9月16日 - (亞太商訊) - 中國內地特種計算機產品製造商研祥智能科技股份有限公司（「研祥智能」或「公司」；股票代碼：2308.HK）欣然公佈，公司的H股退市計劃在今天舉行的股東特別大會及H股類別股東大會上獲獨立H股股東以大比數投票通過。



是次投票結果清晰反映了獨立H股股東對研祥智能H股退市計劃的支持，現在須獨立H股股東盡快接納H股要約，使首個截止期限接納H股要約的百分比達到獨立H股股東所持H股的至少90%，H股退市計劃才能成功生效。



H股要约是由研祥智能的大股東作為要约人提出的收購H股建議，以每股H股股份現金1.50港元作為要約價，收購全部已發行H股。過去兩年，研祥智能的H股收市價均未曾超越H股要約價1.50港元，因此這次H股要約，為H股股東提供了套現良機，H股股東接纳要约所得現金款項，可用於其他較優質、較佳回報的投資。



對比2020年6月15日當日待發佈退市計劃公告而暫停買賣前的收市價每股0.91港元，H股要約價的溢價約64.8%；而對比緊接退市公告前的最後交易日(即2020年6月12日)前最後連續60個交易日(包括該天)的平均收市價每股H股約0.73港元，H股要約價的溢價約105.5%。



要接納H股要約，實名登記H股股東須將已填妥及簽署的接納H股要約表格及H股股票，放入信封並註明「研祥 - H股要約」，以郵遞或專人送交方式遞交至公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址是香港皇后大道東183號合和中心54樓。。



要接納H股要約的非實名登記股東，其研祥智能的股票是經由購買股份的證券行或銀行的名義登記，因此須盡快聯絡有關證券行或銀行，明確將接納H股要約的指示通知對方。由於證券行或銀行需要相當時間進行內部處理，加上疫情可能拉長所需時間，因此建議接納H股要約的股東在首個截止期限2020年10月19日(星期一)前最少一個星期，或可以的話，在9月底前作出相關安排。



公司為方便股東查詢，特別設置電話熱線 (香港) 3844 0120 及 (中國) 010 – 6533 4545，於工作日上午9時至下午6時提供服務，並設立查詢電郵 enquiry@evoc.cn 供H股股東查詢。



此外，公司與要約人聯合在2020年9月23日（星期三）中午12時及2020年9月25日（星期五）下午1時分別舉行普通話及廣東話的股東簡介電話會，以解釋和回應H股股東對接納H股要約和H股退市安排的問題。有意參加股東簡介電話會的H股股東，可提前通過公司的電話熱線或查詢電郵索取電話會議密碼。



接納H股要約的最遲時間是2020年10月19日（星期一）下午4時正，當日下午7時或之前，公司將宣佈首個截止期限的H股要約接納結果。



在H股要約成為有效接納後，就首個截止期限或之前所收到的H股要約，其有效接納的應付股款將於2020年10月29日（星期四）或之前寄發，預計研祥智能的H股股份於香港聯交所的最後交易日為2020年11月10日（星期二），並於2020年11月17日（星期二）下午4時正於香港聯交所自願退市。



要約人計劃公司H股退市後將繼續現時的業務，亦不擬因H股要約而對公司的管理層或僱員作出任何重大變更，而且並無意於私有化後向上海證券交易所或任何其他證券交易所申請准許公司股份上市。



研祥智能是總部設在深圳的特種計算機產品生產商，受到疫情打擊，特別是在中美磨擦急劇升溫下，原材料供應鏈出現問題及價格不穩，生產及銷售大受影響，今年中期業績已轉盈為虧，公司擁有人應佔虧損約人民幣1,630萬元，每股基本虧損為人民幣0.013元。隨著國外晶片(IC)的可獲取性和價格上漲的風險加劇，對公司產品的持續生產和技術創新構成較重大隱患，未來的經營將很有可能非常艱巨。







Sept 16, 2020, 08:30 HKT/SGT

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