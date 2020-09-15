Tuesday, 15 September 2020, 11:06 HKT/SGT Share:

來源 網龍網絡控股有限公司 網龍旗艦IP魔域最新作品《風暴魔域2》正式上線

香港, 2020年9月15日 - (亞太商訊) - 網龍網絡控股有限公司 — 全球領先的互聯網社區創建者（「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣布由網龍研發、金山世游發行的《魔域》系列游戲新作 – 《風暴魔域2》已正式開啓全平台公測。《風暴魔域2》是魔域全系列的革新之作，完美繼承《魔域》這個經典MMORPG系列的玩法，並全面升級游戲畫面素質，以西方魔幻神話故事為背景，讓玩家們繼續與千人同屏團戰，通過酣暢淋漓的戰鬥過程，盡情沉浸在角色扮演的手機網絡游戲世界當中。







《風暴魔域2》除了秉承系列的傳統，更力求讓每一位玩家都可以充分體驗到PK的樂趣。研發團隊着力對畫面、團戰和對抗競技等要素進行大幅更新，角色場景建模全面升級，從2.5D升維到全3D，場景更為逼真、更加立體，為新老玩家帶來出色的遊戲體驗。此外，《風暴魔域2》進行了大規模創新優化，讓PK競技更加豐富自由，為玩家帶來足够暢爽的戰鬥體驗。



對於魔域系列新作品的推出，網龍很高興能為魔域的忠實的老玩家和新一代玩家創造又一傳奇新作，期望新作品能為玩家們帶來更創新的PK體驗，並讓玩家能夠擁抱MMORPG的樂趣。網龍將繼續IP價值最大化戰略，並擴充旗下游戲組合，以推動收益和利潤增長。作為IP價值最大化戰略的一部分，網龍將重新為旗艦IP《魔域》注入活力，以吸引國內外年輕玩家。網龍擁有豐富的新游戲產品線，包括《魔域傳說》、《魔域手游Ⅱ》等，這些游戲已經全部取得版號，將繼續為玩家們帶來不一樣的遊戲體驗。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括曾經建立中國首個網絡遊戲門戶 -- 17173.com及打造最具影響力的智能手機服務平台 -- 91 無線。網龍於2020年7月27日正式獲納入恒生科技指數。



網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在線教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。



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