華住集團第二日招股 疫後復甦超越同業

香港, 2020年9月14日 - (亞太商訊) - 據香港財華網報道,中國著名連鎖酒店集團華住集團有限公司進入招股第二日,公開發售價上限為港幣368元,發售股份價格將參照普通股於定價日或之前的最後交易日在納斯達克收市價等因素釐定。本次最高集資75.15億元,每手50股,入場費18,585.42港元。華住集團招股期為9月11日至9月16日,預期於9月22日上午九時在港交所交易。



圖為華住集團以類別劃分的主要酒店品牌(來源於招股書)。







業內領先 發展迅速



華住集團是一家業務覆蓋全球的領先且發展迅速的中國多品牌酒店集團。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2019年底,以經營的酒店客房數量計,華住集團為中國第二大及全球第九大的酒店集團。



在輕資產管理加盟及特許經營模式的成功基礎上,華住集團酒店總數從2017年12月31日的3,746家酒店擴展至截至2019年12月31日的5,618家酒店,復合年增長率為22.5%。根據弗若斯特沙利文的數據顯示,華住集團同期酒店數量淨增長幅度位居所有公開上市酒店集團之冠。



保證服務質量 提升運營效率



在保持快速增長的同時,華住集團酒店的服務質量也保持著較高水準,保證了客戶群的忠誠度。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2019年12月31日,華住會擁有約1.53億名會員,為中國最大的酒店忠誠計劃。



為提升客戶體驗,增進經營效率,華住集團開發了一套模塊化應用程序,包括雲端物業管理系統以及中央預定、採購及收入管理系統。根據弗若斯特沙利文的資料,該收入管理系統為中國酒店業的首個及唯一能自動調整房價的收入管理系統。



華住集團亦採取一系列行業領先的數字化措施。其數字化轉型計劃「易」系列提升了酒店整套業務程序的速度及效率。截至2019年12月31日,華住集團酒店的員工與客房比例低至0.17。



下沉中國市場 謀求全球佈局



2020年上半年,受COVID-19的不利影響,全球酒店行業遇冷,但中國出行放開加快入住率恢復。從2020年3月開始,華住集團的復甦幅度已經超越同行業。據公司招股書顯示,截至2020年6月30日,華住集團旗下德意志酒店116家酒店中有92家(或約79%)已恢復營運,入住率約29%。約96%的Legacy Huazhu酒店(不包括被政府徵用的酒店)已恢復營運, 2020年6月初的入住率已達約83%,且七、八月及九月初的經營數據持續提升。華住集團創始人及執行董事長季琦是行業教父,未来将带领華住集團抓住下沉市场及行业整合的机会,提升市场份额并不断打破业务边界。



華住集團的目標是成為世界領先的酒店集團。待全球疫情得到控制之時,華住集團憑藉其核心能力及經證實有效的業務模式,有望不斷擴展全球酒店業務,取得更好的業績表現。







