Monday, 14 September 2020, 16:02 HKT/SGT Share: 華住集團二次上市 數字化轉型 業績超預期

香港, 2020年9月14日 - (亞太商訊) - 據香港信報網報道,9月11日,華住集團在港交所發佈全球發售公告,招股期為9月11日至9月16日,股份将於9月22日上午九時在港交所交易。







公開資料顯示,華住集團是一家業務營運遍及國際的中國領先且發展迅速的多品牌酒店集團。截止至2019年12月底,以經營的酒店客房數量計,華住集團是中國第二大及全球第九大酒店集團。



發行股本佔比6.4% 二季度業績超出市場預期



公告顯示,華住集團本次將在全球發售股份2,042.2萬股,香港發售204.23萬股,國際發售1,837.98萬股,國際配售、香港公開發售占比分別為90%、10%。2010年,華住集團在美國納斯達克(股票代號:HTHT)成功上市,當前的總股本約為2.97億,加上此次新發行的2,042.2萬股,總股本約為3.17億,此次發行的股本占擴股後總股本的6.4%。



2020年上半年的疫情為酒店行業帶來不利影響。得益於創新的三位一體戰略(品牌、流量、技術),2020年3月至今華住集團的復甦幅度已超越同業,集團二季度收入為19.53億元,EBITDA好於市場普遍預期。



數位化創新升級 提高經營效率



華住集團已經成功開發並實行一套先進的專有兼可擴展集團層面技術基礎設施,以及全套酒店層面數字化轉換計劃。



華住集團利用先進技術如演算法、大數據分析、數據挖掘、人工智慧、機器學習和物聯網等覆蓋酒店經營。同時,華住集團還採取一系列行業領先的數字化措施,其數字化轉型計劃「易」系列增進了酒店經營效率。其中,「易客房」數字系統為行業首創,可精簡各種酒店客房整理流程並將其數字化,此外,華住集團還設有自助入住╱退房終端機、智能機器人、人工智能助手等設施,截至2020年6月30日,超過330家酒店配備了智能機器人,超過2,200家酒店已配備自助入住╱退房終端機,為中國之最。疫情之下的加快轉型,使華住集團有望加大行業領先地位。



下沉中國市場 行業整合的受益者



中國酒店行業仍高度分散。根據弗若斯特沙利文的數據,截至2019年12月31日,中國酒店連鎖酒店客房數佔比僅為24.9%,遠低於41.1%的全球平均水平,為連鎖酒店帶來巨大增長機會。



在輕資產管理加盟及特許經營模式的成功基礎上,華住集團計劃通過在中國較低層級城市的高度分散和低滲透率的市場開設更多酒店,中期進一步擴展網絡以涵蓋逾10,000家酒店,華住集團的深耕中國才剛開始, 相比較百勝中國,其覆蓋城市數目及開設酒店數量均有巨大的提升潛力,多品牌戰略的成功實施也使其更具競爭優勢。中國是世界最大的酒店單一市場,有望培育出一個世界最大市值的酒店集團。



除內生增長外,收購德意志酒店為華住集團提供優質的平台,使其國際化遠領先中國同行,有望能將在中國的成功經驗複製到歐洲市場。







Sept 14, 2020, 16:02 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network