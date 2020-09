Monday, 14 September 2020, 08:21 HKT/SGT Share:

來源 信義能源控股有限公司 信義能源配售新股集資約893百萬港元 引入著名機構投資者中國人壽及Hillhouse Capital作為股東 加強股東基礎及財務狀況 為未來業務發展做好準備

香港, 2020年9月14日 - (亞太商訊) - 中國領先的太陽能電站營運商信義能源控股有限公司(「信義能源」或「集團」;股份代號:03868)今天宣佈,集團將以配售價每股2.50港元配售357,520,000股配售股份予中國人壽保險(集團)公司(「中國人壽」)及Hillhouse Capital Advisors, Ltd.(「Hillhouse Capital」)。中國國際金融香港證券有限公司(「中金公司」)為是次配售的獨家配售代理。



根據集團與中金公司訂立之配售協議,中國人壽及Hillhouse Capital將分別認購125,020,000股及232,500,000股配售股份,合共357,520,000股配售股份佔集團現有已發行股本約5.29%及經擴大後已發行股本約5.03%。配售價較二零二零年九月十一日(即簽訂配售協議日期前的最後交易日)的收市價每股集團股份2.72港元折讓約8%。配售預計將不遲於二零二零年十一月二日完成,經扣除所有相關費用及開支後,所得款項淨額將約為893.2百萬港元。集團計劃將有關款項用作一般營運資金。



信義能源主席兼執行董事李聖潑先生(銅紫荊星章)表示:「我們很高興引入著名機構投資者中國人壽及Hillhouse Capital成為集團的股東,他們的投資足證對集團業務策略及前景充滿信心。信義能源相信是次配售有助進一步擴大集團的股東基礎及強化集團的財務狀況,為未來業務發展做好準備,並為股東帶來持續而穩定的回報。」



關於信義能源控股有限公司(股份代號︰03868)

信義能源是一家中國領先的太陽能電站營運商,主要透過所持有的電站向國家電網當地附屬公司銷售電力產生售電收入,以及透過提供太陽能電站的經營及管理服務產生管理費收入,其所持有的所有大型集中式太陽能電站項目均位於中國電力需求旺盛的省市,如安徽省、湖北省、河南省、褔建省及天津市,過往經營期間未曾遭遇限電。目前,集團共持有16個太陽能電站項目,總核准容量為1,514兆瓦。信義能源有意維持高派息比率,每個財政年度的分派金額將不少於年內可供分派收入的90%。信義光能控股有限公司(股份代號:00968)為集團控股股東,於2020年6月30日持有集團52.7%之股份。



詳情請瀏覽︰www.xinyienergy.com







Sept 14, 2020, 08:21 HKT/SGT

