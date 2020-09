Friday, 11 September 2020, 17:28 HKT/SGT Share: 卓悅投資新加坡社交商務軟件初創企業 緊抓電子商務機遇 致力打造新一代電商平台領頭羊

香港, 2020年9月11日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱為「本集團」;股票編號:653.HK)欣然宣佈,為配合業務發展及把握電子商務於亞洲市場快速增長所帶來的機遇,本集團投資一間注冊於新加坡的社交商務軟件初創企業Evolut Holdings Pte. Ltd.(「Evo」)。該輪投資為Evo之種子輪融資,並估計將於二零二零年九月十一日或前後完成投資。



Evo正致力於開發社交商務軟件,該軟件將助力網絡紅人優化其後台操作,從而使他們能夠銷售更多產品並更快地擴大規模。該軟件亦有利於與網絡紅人合作為推廣和銷售渠道的品牌和商家達至成功。此次募集資金將主要用於進一步的軟件研發。



新型冠狀病毒疫情正從根本上改變全球消費模式,本集團深明傳統零售商必需轉 型,深度發展電商零售。早前本集團已經成為淘寶大學香港首家合作機構,透過綫上綫下的教學及課程,提供相關知識以及培訓,旨在積極全面打造電商培訓平台,帶動香港零售走向新時代。董事會相信,是次戰略投資反映本公司對電子商務的未來發展前景充滿信心。是次投資將有利鞏固本集團的綫上銷售渠道,無疑將對本集團社交商務的發展以及海外業務拓展產生莫大的協同效應。



卓悅控股有限公司主席兼執行董事陳健文表示:「我們很高興能與Evo合作,團隊於東南亞擁有豐富建立及推出商務和支付解決方案的經驗。是次的戰略投資符合集團於未來將業務擴展到東南亞地區的計劃,繼續致力為消費者帶來全新的購物體驗。」



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)為香港領先美妝及生活消費品連鎖零售集團,現於香港及澳門共設有28間綫下零售店,同時在卓悅電商平台、天貓、考拉、京東、eBay等20多個中國內地及海外網購平台作綫上零售,共銷售往16個國家;並自設KOL直播間,培育200名銷售人員直播銷售,現時在Facebook、YouTube、Instagram、eBay、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉、京東共10 個平台直播銷售。







