華住集團公开招股 中國第二大酒店集團擬籌75億

香港, 2020年9月11日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,新冠疫情給2020年的全球資本市場帶來了一定的衝擊,但港股新股市場今年整體熱度不減,尤其是網易與京東於6月相繼回港上市後,正式掀起中概股回歸潮。當前港股市場打新情緒高漲,此前已在納斯達克上市的華住集團有限公司,近日已通過聆訊,並於昨日於港交所上載聆訊後資料。9月11日,華住集團正式開始招股,計劃在本港發售2042萬股股份(假設超額配股權未獲行使),籌集最多約75億港元,每股最高發售價368港元,一手50股。



業務覆蓋全球 復甦幅度已超同業



華住集團是一家業務覆蓋全球的領先且發展迅速的中國多品牌酒店集團。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2019年底,以經營的酒店客房數量計,公司為中國第二大及全球第九大的酒店集團。在2017年12月31日到2019年12月31日期間,華住集團1,872家酒店的淨增長幅度居全球所有公開上市酒店集團之冠。截至2020年6月30日,公司擁有6,187家在營酒店,包括758家租賃及自有酒店及5,429家管理加盟及特許經營酒店,合共有599,235間酒店客房。



華住集團近年來亦錄得傲人的財務表現。於2017年、2018年及2019年,公司的淨收入分別為人民幣8,229百萬元、10,063百萬元、11,212百萬元;應佔淨利潤分別為人民幣1,228百萬元、716百萬元及1,769百萬元;經調整EBITDA(非公認會計準則)為人民幣2,379百萬元、3,269百萬元及3,349百萬元;經營活動產生的淨現金為人民幣2,453百萬元、3,049百萬元及3,293百萬元。



新冠疫情為全球酒店業帶來巨大衝擊,但憑藉華住完善的酒店網絡以及正確的經營策略,自2020年3月至今,公司的復甦幅度已超越同業。截至2020年6月30日,約96%的Legacy Huazhu酒店(不包括政府徵用的酒店)以及約79%的Legacy DH酒店已恢復營運。該等數據表明,華住集團能在不斷擴展的全球住宿業擴大市場份額並持續取得傲人的財務表現。



品牌組合多元 基礎設施領先業界



華住集團目前經營超過20個各具特色的酒店品牌組合,多品牌戰略令公司能把握更多住宿偏好及需求不斷變化的客戶,利用遍佈所有市場分部的收入成長機會。公司的支柱品牌漢庭酒店在中國已是家喻戶曉的品牌,為舒適住宿及經濟實惠的代名詞。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2019年12月31日,於全球公開上市的酒店集團的所有經濟型酒店品牌中,漢庭酒店擁有的酒店數量位居第一。根據「弗若斯特沙利文調查」,以消費者心智佔有率而言,公司的另一知名品牌全季酒店在中國所有中檔酒店品牌中名列第一。



華住集團通過華住會會員體系聚集了忠誠且活躍的龐大客戶群,華住會涵蓋公司所有的品牌。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2019年12月31日,公司擁有約1.53億名會員,為中國最大的酒店忠誠計劃。華住會使公司能進行低成本、精準的營銷活動,並維持較高的客戶直銷比率。



為提升客戶體驗、增進經營效率,華住集團已發展領先業界、專有的技術基礎設施。此基礎設施的核心為一套全面的模塊化應用程式,包括雲端物業管理系統以及中央預定、採購及收入管理系統。公司內部開發的收入管理系統(「RMS」)為中國酒店業的首個及唯一能自動調整房價的收入管理系統,這優化了酒店的營運效益及成本結構。公司的數字化轉型計劃「易」系列提升酒店整套業務程序的速度及效率。截至2019年12月31日,公司的員工與客房比例低至0.17,主要歸功於先進的技術基礎設施。



於港交所上市後,華住集團有望能進一步強化公司資本,快速擴張優質酒店網絡、強化多品牌組合、提升多渠道直銷能力以及推出全球技術平台,從而加快成為住宿業的全球領先公司的發展腳步。







