王朝40周年發佈白蘭地新品戰略計劃

Friday, 11 September 2020

香港, 2020年9月11日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司 (股份代號:828) 乘著企業成立40周年的里程碑,剛舉行了以「邑脈相承、星耀王朝、錦繡中華、心中之邑」為主題的王朝白蘭地產品戰略發佈會,推出三款白蘭地新品。新產品的推出,不但進一步豐富了王朝白蘭地的產品矩陣和文化內涵,更拉升了整體品牌高度,預料將成為王朝白蘭地業務增長的新引擎。







三款新推出的產品包括王朝8年V.S.O.P.白蘭地、王朝10年V.S.O.P.白蘭地及王朝18年X.O.白蘭地,涵蓋市場不同價位。這些產品傳承了傳統的法國白蘭地釀造工藝,均採用產自天津產區白玉霓釀造,通過世界上最有名的夏朗德壺式蒸餾法,並在法國力木森白蘭地橡木桶進行陳釀,酒液芳香醉人、優雅細膩、烈而不燥,其產品表現獲行業專家的廣泛認可。



王朝繼於2019年定為「營銷機制改革年」,推出了「二三四」戰略、「萬千百」工程等一系列新市場策略後,於2020年,王朝進一步深化業務改革,聚焦 「5+4+N」的產品戰略,「5」代表5大主線系列,即乾化系列、七年藏系列、梅鹿輒系列、經典系列及暢銷系列,實現產品的全主流價位段覆蓋;「4」代表4大優勢品類,即乾紅葡萄酒、乾白葡萄酒、白蘭地及起泡酒,增加市場的縱向佔有率;而「N」代表N項需求定制,滿足中國消費者的多元化需求。



為配合「5+4+N」的產品戰略,王朝在今年上半年推出了高端新品 — 王朝庚子鼠年生肖紀念乾紅葡萄酒,將高端品質與中國生肖文化相融合,引領「國潮風」,並推出王朝九香玫瑰葡萄露酒系列。此外,集團於五月份推出重磅產品—王朝梅鹿輒第二代乾紅葡萄酒系列,主打商務宴請,以及推出定位高端、代表國宴品質的王朝七年藏系列。而是次發佈白蘭地的新品戰略計劃,亦是王朝「5+4+N」戰略落地的重要一環。



王朝於1980年成立,是中國第二家、天津市第一家中外合資企業,主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒及白蘭地巨頭人頭馬集團。1982年,王朝便開始進行白蘭地釀造,其白蘭地工藝亦師承法國,將世界級的工藝與中國風格相融合,釀造出了具備技術與品質優勢的特色白蘭地。此次積極推出白蘭地新品,充分顯示出王朝擴展白蘭地市場的決心。



王朝表示,公司深信憑藉採用有效的產品策略以及擁有優質及多元化的產品組合,「王朝」品牌將能夠吸引更多消費者。踏入40周年的里程碑,我們將不忘初心,堅持品質第一的經營原則,做好國產葡萄酒,塑造國產葡萄酒的代表品牌,並努力調整產品策略、加強營銷改革,承先啟後,築建王朝百年品牌的發展大道。





