Thursday, 10 September 2020, 21:40 HKT/SGT Share: 綠城管理(9979-HK)獲執行董事兼首席執行官李軍先生增持 最新持股數為598萬股

香港, 2020年9月10日 - (亞太商訊) - 根據港交所最新資料顯示,9月10日,綠城管理(9979-HK)獲執行董事兼首席執行官李軍先生以每股作價約3.34港元增持373萬股,涉資約1246.75萬港元。值得注意的是,此外,此前,李軍先生於9月8日首次買入136.5萬股(每股作價約3.28港元),並於9月9日繼續增持88.5萬股(每股作價約3.30港元)。增持後,李軍先生的最新持股數目為598萬股,持股比例由0%升至為0.31%。







基於當前宏觀市場及代建行業核心優勢來看,輕資產類公司具有更大的增長空間,甚至在變化市場環境下擁有更高的財務彈性,綠城管理作為「中國代建第一股」值得積極關注。此次公司管理層連續增加持股,顯示了對公司自身的信心及其未來優質的發展前景的信心。





