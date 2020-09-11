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  • Friday, September 11, 2020
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Thursday, 10 September 2020, 21:40 HKT/SGT
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綠城管理(9979-HK)獲執行董事兼首席執行官李軍先生增持 最新持股數為598萬股

香港, 2020年9月10日 - (亞太商訊)  - 根據港交所最新資料顯示，9月10日，綠城管理(9979-HK)獲執行董事兼首席執行官李軍先生以每股作價約3.34港元增持373萬股，涉資約1246.75萬港元。值得注意的是，此外，此前，李軍先生於9月8日首次買入136.5萬股（每股作價約3.28港元），並於9月9日繼續增持88.5萬股（每股作價約3.30港元）。增持後，李軍先生的最新持股數目為598萬股，持股比例由0%升至為0.31%。




基於當前宏觀市場及代建行業核心優勢來看，輕資產類公司具有更大的增長空間，甚至在變化市場環境下擁有更高的財務彈性，綠城管理作為「中國代建第一股」值得積極關注。此次公司管理層連續增加持股，顯示了對公司自身的信心及其未來優質的發展前景的信心。


Sept 10, 2020, 21:40 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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