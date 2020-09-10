Thursday, 10 September 2020, 13:46 HKT/SGT Share: 全面構建以技術為先導的全球化競爭力——紫金礦業隆重召開第六次科技大會

香港, 2020年9月10日 - (亞太商訊) - 2020年9月9日，紫金礦業隆重召開第六次科技大會，陳景河董事長在會上發出「以科技創新為動力，推動公司全球跨越發展」的科技宣言，表示紫金礦業將全面構建以技術為先導的全球化競爭力！



中礦聯會長彭齊鳴，張文海、孫傳堯、邱冠周、蔡美峰、毛景文、林君、柴立元、徐政和等院士，中國黃金協會副會長張永濤，福建省科技廳副廳長周世舉，市縣領導張國旺、謝海波、傅藏榮、王波，自然資源部礦產勘查技術指導中心、福建省自然資源廳、福建省科協、福州大學、集美大學、昆明理工大學、江西理工大學以及國內外科研設計院校、協作單位等領導嘉賓出席會議。大會開幕式由紫金礦業鄒來昌總裁主持，蔣開喜總工程師作科技工作報告。



科技創造紫金，科技再造紫金。20多年來，紫金礦業堅持科技創新為第一動力，成為全球為數不多的具有系統自主技術與工程管理能力的跨國礦業企業，形成了較完整的科研體系和實踐平台。紫金礦業獨創的「礦石流五環歸一」礦業工程管理模式，對地勘、採礦、選礦、冶煉和環保五大環節統籌研究和全流程控制，實現了經濟社會效益最大化，推動了管理和技術創新理念持續落地。紫金礦業從學習跟隨到追趕領跑，形成了企業的核心競爭力及比較競爭優勢，有力支撐了公司各項事業快速發展。



董事長陳景河在開幕式上致辭，指出科技創造紫金是紫金礦業20多年發展歷程的生動寫照，科技創新已經成為公司高速發展的動力源泉，科技工作者是公司形成核心競爭力的中堅力量！



面向未來，陳景河指出，當今世界政治經濟格局不確定性增大，但礦業作為基礎性行業的地位沒有改變，仍將保持相對平穩狀態；同時獲取礦產資源投資和成本大幅度提高，為礦產資源價格提供基礎性的價值底線。紫金礦業立志成為具有全球競爭力的一流金屬礦業公司，這是公司的偉大使命和願景！公司要加快推進資源優勢轉化為產品優勢、效益優勢，這是當前最重要的核心工作。



一是要以全球視野和新思維推動科技創新工作。在更高起點上推進科技創新，努力超越國際標準。推動「礦石流五環歸一」礦業工程管理模式全面推廣應用，爭取有重大市場價值的超大型礦床再發現，和深井高效低成本安全採礦技術新突破。應用和研發綠色環保選冶技術，推進境內外項目無差別綠色生態開發。二是要大力構建高適配度的全球化科技運營管理體系。以科技作為全球化最重要的支撐和先導，穩步推進深化改革；加快信息化、智能化礦山建設，推動企業發展的質量變革和效率變革。堅持具有鮮明紫金特色的自主創新道路，加快關鍵核心技術攻關；堅持開放的科技創新局面，重視外部交流合作，形成科技強大合力。探索對全球範圍內高技術能力和人才聚集企業的併購或合作，快速形成新的技術和人才基地。三是要打造具有紫金特色的全球化「實戰」人才體系。引進全球「高、精、尖」科技人才和優秀青年人才，以紫金全球項目為基石，鼓勵人才投身「一線戰場」，與紫金共同成長，實現自身價值。以價值創造和市場準則為評價標準，加快構建「以價值創造者為本」的全球化戰略人才體系。四要大力構建紫金全球化文化體系。堅持「文化自信」，並與項目所在國家與地區優秀文化進行融合，推動紫金優秀企業文化與核心價值觀在組織體系中的全面落地，堅持「共同發展」的核心價值觀，在實現企業發展的同時，員工實現個人價值，並惠及相關國家、人民及協作者。



龍岩市委副書記、代市長張國旺和省科技廳副廳長周世舉作了熱情洋溢的致辭，對大會的召開表示祝賀，對紫金在科技創新方面取得的成就給予充分肯定，並對紫金進一步實施科技創新戰略、發揮科技創新引領發展作用提出了寶貴的意見指導。



大會還對紫金礦業科技功臣、科技標兵、優秀科技工作者、優秀科技協作者、優秀項目代表的個人和項目進行了表彰。大會實施全球網絡直播。





Sept 10, 2020, 13:46 HKT/SGT

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