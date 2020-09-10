Thursday, 10 September 2020, 12:46 HKT/SGT Share:

來源 中匯集團控股有限公司 中滙集團（0382.HK）發佈上市後第三次盈利預喜 預期2020財年全年核心淨利潤同比增幅不低於30%

香港, 2020年9月10日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK），欣然發佈2020年財年盈利預喜公告，預期本集團截至2020年8月31日止十二個月（「回顧期」）的核心淨利潤較去年同期相比錄得不低於30%的增幅。此為本集團上市後第三次發佈盈利預喜。



2019/20學年學生人數及平均學費齊升

受惠於國家政策支持大灣區發展以及大灣區對商科人才的迫切需求，同時，本集團之華商教育品牌和辦學能力受到社會的認可和追捧，加上旗下院校的國際化辦學模式廣受歡迎，於回顧期內，本集團旗下兩所中國學校廣東財經大學華商學院和廣州華商職業學院的在校學生人數以及平均學費相較去年同期均有所上升。此外，隨著四會新校區和新會新校區的相繼陸續投入使用，預計本集團的內生增長將會日趨強勁，從而保證本集團的業績持續向好。



2020/21學年新生學費錄得可觀增長

2020/21學年的新生報到由於新冠肺炎疫情故有所延遲，目前仍然在錄取的階段，預計將於10月有所公佈。關於2020/21學年新生學費方面，本集團旗下院校2020/21學年的新生學費範圍升幅可觀，較高的收費標準體現本集團不斷提升的辦學品質，本科課程的新生學費範圍為人民幣28,000~43,800元，同比增加人民幣1,000~4,000元；專插本課程的新生學費範圍為人民幣27,000~33,000元，同比增加人民幣2,000~3,200元；專科課程的新生學費範圍為人民幣16,500~28,000元，同比普調人民幣1,000元，預計本集團2020/21學年的本科平均學費接近人民幣30,000元，專科的平均學費為約人民幣17,000元。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年5月31日止，本集團的在校學生人數為35,444名，合計擁有5間國內外學校。



於中國，本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構，即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院，以商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語）為課程設置戰略重點；於海外，本集團於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院（Global Business College of Australia或GBCA），提供職業教育課程和其他非學歷短期課程，澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構，即新加坡中滙學院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前稱：NYU Language School），具有提供國際認可課程資質，以及在新加坡招收本地學生和海外留學生的資質。此外，2020年第一季度，本集團於澳大利亞新增一間經澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可且擁有自主招生資質並提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構，即澳大利亞中滙學院（Edvantage Institute Australia或EIA），該學校計劃於2021年第一季度開始招生。





Sept 10, 2020, 12:46 HKT/SGT

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