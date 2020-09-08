Tuesday, 8 September 2020, 14:31 HKT/SGT Share: Centric上線Bittrex Global交易平臺，推動TRC20全球採用動力

英國倫敦, 2020年9月8日 - (亞太商訊) - 隨著全球區塊鏈技術與產業的快速發展，區塊鏈不僅是一種共用的分散式資料存儲技術，更是由一系列應用創新的去中心化經濟組織模式。當前，國際上普遍對推動區塊鏈技術應用採取積極的行動，美國、日本、以及俄羅斯均在加強數字貨幣監管並加大相關產業政策的扶持力度，可以說區塊鏈是當前的熱門行業及未來發展的大勢。











區塊鏈技術正在衍生為新業態，成為經濟發展的新動能。時至今日，由於數位貨幣種類的不斷增加，區塊鏈生態系統不斷升級、完善，Centric不僅僅作為一種優質數位貨幣而存在，它的最終目的是打造全球智慧交易生態系統，從而逐漸轉向數位貨幣本身帶來應用場景拓展。Centric基於TRON創新的TRC20區塊鏈，TRC20-USDT上線後全球流通量突破41億枚，獲得了眾多用戶的高度評價。



TRON自誕生以來，專注於去中心化金融領域的區塊鏈專案。為了越來越多的區塊鏈公司實現去中心化，從其長期發展目標和抱負來看，TRON的優勢在於以最低的能耗處理更高的交易輸送量，實現高可擴展性和高可用性。目前，由TRON網路提供Tether代幣（USDT）按市值全球排名第一，成為僅次於乙太坊的第二大供應商網路。



TRON發佈的TRC10和TRC20代幣，它遵循了乙太坊的ERC10和ERC20代幣示例，意在負責提升DeFi應用生態系統。TRC10提供了在TRON主網上運行的基本準則，而TRC20版本能帶來更高的功能承諾，並融合了智慧合約，實現了基於TRON協議和去中心化應用（DApp）的互通性！如今，越來越多的交易所開始採用新研發的TRC20代幣。其中，Bittrex Global已通過其先驅Centric代幣開闢了全新採用通道。Bittrex Global被認為是全球最安全的數字貨幣交易所之一，依靠其平臺多年來獲得的聲譽和口碑，比特幣存量超11萬枚，全球排名第八。此次Centric上線Bittrex Global交易平臺，勢必推動TRC20全球採用動力，帶來更高的整體價值存儲和更強的去中心化交易所流動性，並為企業級合作夥伴與機構投資者提供更便捷的區塊鏈入口。



Centric ( http://joincentric.com ) 總部位於英國倫敦，Centric提供了一個創新的加密貨幣生態系統，其中包括Centric Rise（CNR）和Centric Cash（CNS）。Centric Cash是活躍使用者交易量的一種手段，而另一個Centric Rise 適用於有效的價值存儲。通過創建的兩個代幣生態系統，Centric以平衡總需求的價值觀念出發，並為外部參與者帶來適當的刺激獎勵，不但可以為Centric Rise維持適當的回報率，同時也為Centric Cash帶來必要的穩定性要素。



市場上其它代幣相比，Central Cash代幣的價格不受市場條件變化而支配。相比之下，Centric發明瞭專屬獨特演算法，使得代幣的價格始終穩定保持在1美元大關。當價格低於既定基準時，用戶就可以獲得代幣的折扣。反之，持有者都會根據激勵政策進行代幣清算。後來，隨著Centric Rise的出現，Central Cash價格隨著時間的推移而呈上漲趨勢，在社區活躍建設和共識機制建立的過程中，這一點尤其明顯。Centric Rise通過燃燒額外的代幣實現穩定的價格上漲。當價格在短期內偏離預定目標時，系統中注入的機制會進行自動校正，從而有效地防止了Central Cashs市場所帶來的波動。



始終保持在區塊鏈行業、具有前瞻性的Centric從不放棄任何一個時代的機遇，在這場全球TRC20浪潮中，Centric從全面生態建設的角度出發，發揮去中心化的優勢，不僅是在創造一種更加穩健的數位貨幣，更是在建設一種真正符合區塊鏈未來發展的穩定金融基礎設施，為促進全球更為廣闊的鏈上多邊貿易體系貢獻一份中堅力量！



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