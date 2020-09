Monday, 7 September 2020, 21:41 HKT/SGT Share:

來源 弘陽服務集團有限公司 弘陽服務以人民幣36.7百萬元收購滁州宇潤 進一步擴充業務營運規模

香港, 2020年9月7日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司(「弘陽服務」或「集團」,股份代號1971)今天欣然宣佈,以人民幣36.7百萬元收購滁州宇潤物業管理有限公司(「滁州宇潤」)51%股權,是集團7月上市以來首個收購項目。



滁州宇潤是一家立足江蘇省、安徽省及湖南省的物業管理公司。截至2020年9月7日止,在管面積達4.2百萬平方米。通過是次收購,集團將進一步擴充規模及業務範圍,有助日後降低管理成本及提高管理效率。截至2020年6月30日止六個月,滁州宇潤溢利達人民幣3.4百萬元,收購完成後,滁州宇潤將成為弘陽服務的附屬公司,即時為集團盈利帶來貢獻。



集團自本年7月上市後,只需短短兩個月時間便完成首個收購項目,充分體現了集團一貫的快速執行力。是次收購只是第一步,未來,集團會繼續把握策略投資及收購機會,不斷擴大營運規模以提升競爭力。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立,是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商,以實現「讓生活更有溫度」為願景,一直奉行「以誠待客,卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位,並在全國範圍內得到認可。自2017年以來,集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一,並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。









