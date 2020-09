Friday, 4 September 2020, 16:46 HKT/SGT Share: 聯想控股戰略性入股富瀚微,佈局半導體賽道

香港, 2020年9月4日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司(「聯想控股」,3396.HK)通過附屬公司西藏東方企慧投資有限公司以協定轉讓的方式,獲得了上海富瀚微電子股份有限公司(「富瀚微」,300613.SH)7,920,063股無限售條件流通股,佔富瀚微總股份數的9.90%。



上海富瀚微電子股份有限公司成立於2004年4月,並於2017年2月IPO上市,專注於以視頻為核心的專業安全、智能硬件、汽車電子領域芯片設計開發,通過多年自主研發創新,在芯片算法研究、IP核開發、SoC芯片實現、產品解決方案開發等積累了一系列自主核心技術,且始終保持高比例投入研發,投入一直在營業收入的20%以上。公司ISP芯片產品(模擬攝像機圖像處理芯片)在全球相關市場處於絕對領先地位,同時,汽車電子領域也逐步成為新的業務增長點,其車規級產品已拓入品牌車企並有機會深入合作。2019年,富瀚微實現營業收入5.22億元,比上年同期增長26.72%,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤8,167萬元,比上年同期增長49.86%。2020年上半年,富瀚微積極克服新冠疫情帶來的不利因素,實現了營業收入2.82億元,比上年同期增長28.84%,歸屬於上市公司股東的淨利潤4,394萬元,比上年同期上升18.72%,取得了收入和盈利雙增長。



半導體、集成電路領域,是聯想控股財務投資業務長期關注的重要投資方向,聯想控股旗下的私募股權投資機構君聯資本就是富瀚微最早也是唯一的機構投資人,並且一路支持富瀚微的發展。此外,君聯資本在此領域還投資了多家知名企業,如展訊通訊、譜瑞科技、奕斯偉計算等;聯想控股旗下的天使投資基金聯想之星,在AI應用+光芯片領域也進行了投資佈局,代表項目包括馭光科技、靈明光子、博升光電等。



集成電路作為信息產業的基礎和核心,是關係國民經濟和社會發展全局的基礎性、先導性和戰略性產業。2020年8月初,國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟體產業高質量發展的若干政策》,從財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八個方面制定政策,進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境;同時隨著一系列國家戰略的深入實施,下游製造業升級換代進程加快,內地集成電路設計企業獲得了更多市場機會,將給集成電路設計行業帶來新的發展機遇。



此次聯想控股戰略性入股富瀚微,也是聯想控股在半導體、集成電路賽道上的直接佈局,聯想控股表示:「我們看好半導體賽道和相關領域的長期發展潛力,在入股富瀚微獲批之後,將與公司管理團隊一起在半導體產業進行更深入的合作,推動公司的長期發展。」



富瀚微表示:「聯想控股在產業投資上擁有豐富資源,其投資佈局和關注領域也與富瀚微未來戰略佈局方向具備協同空間,聯想控股此次戰略入股富瀚微,未來雙方將在產業發展上更加深度融合、協同並進,繪就振『芯』藍圖。」







Sept 4, 2020, 16:46 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network