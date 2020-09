Wednesday, 2 September 2020, 21:22 HKT/SGT Share: 勵晶太平洋藉收購Deep Longevity, Inc. 進入以領先AI技術驅動的長壽醫學市場

香港, 2020年9月2日 - (亞太商訊) - 作為專業保健、健康和生命科學的投資集團,勵晶太平洋集團有限公司(「勵晶太平洋」或「本公司」及其附屬公司,統稱「本集團」; 股份代號﹕0575),宣佈已與Deep Longevity. INC.(「 DLI」)的股東和DLI ESOP獲獎勵人士訂立具有法律約束力之購股協議,以約3,790,000美元代價全購DLI,並通過發行約422,690,000股代價股份償付,相當於公司經配發及發行代價股份後之擴大後已發行股本約 18.70% 。 交易完成後,DLI 將成為本公司全資附屬公司。



- 以約3,790,000 美元代價全面收購Deep Longevity, Inc.(DLI),並以發行約422,690,000股代價股份償付



- 藉此引入多位於長壽和健康生物技術領域具有豐富投資經驗的投資者和企業家作為股東,以擴大股東基礎



- DLI將成為集團擴展到新興人工智能(AI)和長壽醫學領域的一項具優質增長潛力的資產及重要發展平台



- DLI的主要發展包括:



i. 開發可解釋及容易使用之人工智能系統,以追蹤分子、細胞、組織、器官、系統、生理及心理水平之老化率



ii. 在新興的長壽醫學領域中開發不同系統,協助醫生就釐定各項減慢或逆轉老化過程中的應對措施作出更有效的決策



iii. 並已開發Longevity as a Service (LaaS) ©解決方案,以通過建立一個結合多個深層生物指標的「深層老化時鐘」,為分析人類生物年齡提供一個通用及多因素量度方案



- DLI的深層血液學時鐘更成為可分析2019 冠狀病毒病陽性患者之檢測工具



代價股份之數目為以每股0.07港元之股份價格為基準而決定,而股份價格乃參考以下各項: (i) 於2020年5月29日(就本公司及 DLI 各自之估值達成無法律約束力諒解文件之營業日)之股份收市價每股0.067港元,惟須經確認性盡職調查後方可作實;(ii) 截至2020年5月29日之股份五日平均收市價每股0.071港元;及 (iii) 截至2020年5月29日之股份三十日平均收市價每股0.074港元,而在各情況下均為在港交所所報價格。根據專業獨立估值得出之結果,DLI 股權之公允價值為4,300,000美元。通過此次收購,董事會相信DLI將成為集團擴展到新興的長壽醫學領域的一個極具優質增長潛力的資產及重要平台。



穩健的投資者基礎,擁有專業的人工智能和生物科技投資專家

由Insilico Medicine 孵化出台之DLI,於2020年6月底完成A系列融資,並獲得多位來自專門研究生物科技、長壽及人工智能之權威及全球知名的專業風險投資者支持成為戰略投資者,其中有著名基金如BOLD Capital Partners、ETP Ventures、Human Longevity and Performance Impact Venture Fund、Longevity Vision Fund、LongeVC、Michael Antonov(Facebook擁有之Oculus VR之聯合創辦人)以及其他人工智能和生物科技投資專家 。DLI 並已與全球領先之一之長壽醫學組織Human Longevity, Inc.(「HLI」)建立了重要的研究合作關係,HLI 將致力為全球資深的醫生及長壽醫學研究專家網絡提供一系列老化時鐘。就此,集團很高興於收購完成後,將能獲得以上各位於生物科技和投資領域的專家加入,成為集團股東的一部份。



勵晶太平洋行政總裁Jamie Gibson 表示:「我們的長遠願景是帶領勵晶太平洋蛻變成全球端到端長壽及健康生物科技公司,致力開發長壽生態系統以延長全球數十億人的健康生活。而通過收購專門追蹤人類老化速度及評估長壽應對措施成效的先進人工智能系統來逐步實現這個願景,是最合適的一步。此系統將廣泛適用於長壽醫學診所、保險公司、製藥公司及重視員工福祉的大型僱主。」



「由DLI開發的深層年齡時鐘,已獲取美國專利,旗下客戶涵蓋高端診所,並囊括著名科學刊物、頂尖人工智能及長壽科學家;而收購價值中超過一半為來自專業投資者的現金投資,實為我們重點推動建設長壽生態系統的寶貴資產。」



「深層老化時鐘」- 預測2019 冠狀病毒病相關性的工具

DLI 透過開發可解釋及容易使用之人工智能系統,以追蹤分子、細胞、組織、器官、系統、生理及心理水平之老化率,在新興的長壽醫學領域中開發不同系統,有助醫生就針對減慢或逆轉老化的過程中的應對措施作出更有效的決策。DLI 並已開發Longevity as a Service (LaaS) ©解決方案,以通過建立一個結合多個深層生物指標的「深層老化時鐘」,為分析人類生物年齡提供一個通用及多因素量度方案。



此外,DLI希望在備受日益重視的長壽市場中,透過旗下可分析2019 冠狀病毒病相關性的應用系統(流行病學研究顯示年齡是影響2019 冠狀病毒病疾病嚴重程度最重要因素之一),獲得先行者的領先優勢。DLI 深層血液學時鐘可作為分析2019 冠狀病毒病陽性患者之檢測工具。因此,本集團相信,於目前發展階段收購DLI 可受惠於其巨大增長潛力,而更重要的是,本集團相信收購事項之條款對股東具有吸引力。



Jamie Gibson 續道﹕「DLI 將由多位信譽昭著之老化及長壽專家、本公司主席兼《Juvenescence》一書作者Jim Mellon、其他生物科技投資巨擘及著名企業家,如Wei-Wu He 博士(HLI 主席)及Alex Zhavoronkov哲學博士(DLI 創辦人及行政總裁兼Buck Institute for Research on Aging 副教授)共同聯手營運,並成為專注投入長壽醫學的企業。」



DLI創辦人及行政總裁Alex Zhavoronkov哲學博士道: 「透過成為勵晶太平洋的一員,我們計劃把集團打造為首家驅動新興長壽生態系統發展的上市公司,冀望為全球人類,不論種族、國藉、性別及社會階級,締造更長壽及更理想的生活。作為勵晶太平洋的一部份,我們目標為為長壽生物科技行業及健康及人壽保險行業提供服務,向他們提供對沖長壽風險的最理想工具。」



根據香港上市規則第14章,收購事項構成本公司之須予披露交易。因此,收購事項及購股協議毋須股東批准。然而,本公司擬於股東特別大會上尋求股東批准特別授權以發行及配發代價股份。



前瞻性聲明



本公佈(包括於本公佈內作為參考載入或併入之任何資料)載有屬或可能屬前瞻性聲明有關本公司之聲明。該等前瞻性聲明涉及可能大為影響業績及基於若干關鍵假設之風險及不確定因素。多種因素均可導致實際業績與任何前瞻性聲明中所預期或推測者相差甚遠。許多風險及不確定因素均與超出本公司所能準確控制或估計之範圍之因素有關,如未來市況及其他從業者之行為,因此不應過度依賴該等聲明。本公司或其各自之任何聯繫人或董事、高級職員、僱員、經理、代理、代表、合作夥伴、成員、諮詢人員或顧問(i) 均無作出任何前瞻性聲明所明示或暗示會發生之事件將實際發生之任何陳述、保證、斷言或擔保;(ii) 亦無承擔任何責任去修訂或更新亦不擬修訂或更新該等前瞻性聲明,惟適用法律、香港上市規則或其他適用法規所規定者除外。本公司並不承擔更新任何前瞻性聲明或本文件所載其他聲明之責任,惟適用法律、香港上市規則或其他適用法規所規定者除外。



並無溢利預測或估計



本公佈內之聲明不擬作為任何期間之溢利之預測或估計,本公佈內之聲明亦不應被詮釋為本公司當前或未來財政年度之盈利或每股盈利必定會達致或超過本公司過往公佈之盈利或每股盈利。本公司並不承諾更新本公佈所載之資料,惟適用法律、香港上市規則或其他適用法規所規定者除外。



關於勵晶太平洋

勵晶太平洋是一家多元化的投資集團,總部設在香港,目前在醫療保健、健康和生命科學領域持有各種企業和戰略投資。集團擁有良好的投資記錄,自於1997年5月首次公開募股以來的21年財務報告中,已為股東帶來了約2.98億美元的回報。



關於DLI

DLI正在開發可視化的人工智能系統,以跟蹤分子、細胞、組織、器官、系統、生理和心理水平上的衰老速度。它還在為長壽醫學這一新興領域開發系統,使醫生能夠在減緩或逆轉衰老過程的干預措施上做出更好的決定。DLI開發了Longevity as a Service (LaaS)©解決方案,整合了多個被稱為「Deep aging clocks」的老化深層生物標記,提供人類生物年齡的通用多因素測量。DLI最初由Insilico Medicine孵化,在獲得了來自生物技術、長壽和人工智能領域最可靠的風險投資家的一輪融資後,於2020年正式獲分拆,一直獲ETP Ventures, Human Longevity and Performance Impact Venture Fund, BOLD Capital Partners, Longevity Vision Fund, LongeVC, Oculus聯合創始人Michael Antonov,以及其他人工智能和生物技術投資專家均支持。DLI與最著名的長壽組織之一Human Longevity, Inc.建立了研究夥伴關係,為高級醫生和研究人員網絡提供一系列的衰老時鐘。

