Wednesday, 2 September 2020, 20:41 HKT/SGT Share: 海通證券主動減值優化結構,下半年有望實現“大衛斯按兩下”

香港, 2020年9月2日 - (亞太商訊) - 海通證券主動減值獲得市場關注,公司的意圖是什麼?對公司後市有什麼影響?



第二季度業績轉好,亮點突出;2020年8月29日,海通證券披露中報,上半年公司實現營業總收入177.9億,同比下降1.6%;實現歸母淨利潤54.8億,同比下降0.8%;每股收益為0.48元。第二季度營收108.01億元,同比+38.31%、環比+54.61%,歸母淨利潤32億元,同比+82.21%、環比+40.20%,二季度公司業績實現了明顯好轉。



通過公司披露財務資料可以看出,即使受到疫情的影響,公司盈利水準仍然可以維持在去年的同期水準,公司的行業地位穩固。



另外,公司上半年業績有一些亮點值得關注,利息淨收入收入22.09億元,僅次於國泰君安;公司兩融餘額479億元,較年初+15%,兩融市占率4.12%;公司實現投行收入17.01億元,低基數下同比+109%;公司股債承銷規模2601億元,市占率5.58%;其中IPO規模43億元,市占率由19年的1.37%升至3.11%,下半年投行業績有望加速釋放,增厚公司的營收。



主動調整結構降低風險,提高資產品質;上半年,券商行業整體面臨“降規模、調結構”的市場環境,各家券商都開始重視股票質押風險防範,主動調整股票質押式融資業務定位,審慎開展增量業務,降低規模並調整結構,對於一些損失專案做計提處理。



海通證券在半年報中計提減值損失29.11億元,其中主要是其他貸款和應收款項減值準備增加。



公司上半年做了充分的減值計提準備,主要影響因素還是公司業務結構差異導致。



上半年公司有效降低信用業務的風險,有利於資產品質的整體提高。截至上半年,公司買入返售金融資產589.44億元,同比下降10.46%;金融資產利息收入70.04億元,同比增長5.25%,預計兩融規模上升貢獻較大;上半年公司融資類業務規模849.92億元(不含資管);融出資金577.32億元,同比增長10.82%。



今年上半年,我國A股市場交投活躍,IPO發行規模提升,帶動了券商經紀、投行業務收入增長,從而增厚了券商業績。



海通證券作為頭部券商持續受益於資本市場做大做強,上半年公司在香港IPO承銷數量保持行業第一,在創業板註冊制改革等政策利好下,公司有望享受投行業務增長。



未來,隨著我國資本市場改革的不斷推進,券商公司業務結構將隨之調整,傳統通道類業務將持續壓縮,直投、財富管理等業務發展空間廣闊,券商的資本實力和投資能力愈發重要,積極適應並調整的券商行業地位或將更加突出。



海通證券主動降低風險,調整業務結構效果明顯,上半年“財富管理”業務成為公司營業收入的主要來源,營業收入為49.5億,營收占比為27.8%,毛利率為40.8%。



展望下半年,海通證券風險降低,業務結構調整效果持續向好,公司業績有望實現有效增長。





Sept 2, 2020, 20:41 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network