Wednesday, 2 September 2020, 19:06 HKT/SGT Share: 萬咖壹聯（01762.HK）中期業績穩健 乘5G東風下半年迎發展黃金期

香港, 2020年9月2日 - (亞太商訊) - 萬咖壹聯(01762.HK)公佈2020年中期業績，在新冠肺炎疫情帶來的不利影響之下，公司業績數據依然保持穩健。公告顯示，2020年上半年，公司錄得收益9.73億元（人民幣，下同），公司三大業務板塊，移動廣告業務、網絡視頻分發以及遊戲聯運業務收入分別錄得9.33億元、3,001.5萬元及1,022.8萬元；毛利為1.26億元，經營溢利為7,507.8萬元，稅後利潤為5,421.8萬元；經調整EBITDA為9,342.6萬元，經調整淨溢利6,452.9萬元。



2020年上半年，席捲全球的新冠肺炎疫情對各行各業造成嚴重衝擊，全球製造業及供應鏈受到重大影響，各手機廠商出貨量萎縮，部分第三産業的廣告主收縮預算，投放有所減少，這為萬咖壹聯帶來了一定程度的壓力。



然而值得注意的是，疫情為萬咖壹聯帶來挑戰的同時也催生了新的機遇，疫情使人們的日常工作、學習和娛樂發生了巨大變化，形成「新常態」，遊戲作為免受疫情影響的行業在上半年獲得了長足的發展。萬咖壹聯業務領域亦涉及遊戲行業，上半年公司的移動遊戲分發業務保持穩健，收益錄得7.93億元，基本與去年同期持平，公司深耕多年的遊戲業務已進一步擴展至自主研發及海外發行。6月，公司於海外成功發行第一款自主研發的手機遊戲，已獲得用戶良好的迴響。



此外，2020年上半年萬咖壹聯緊跟5G發展的脚步，拓展多個業務。1月份，公司與信邦控股達成戰略合作，擬拓展車聯網業務，使萬咖壹聯在5G時代有更廣闊的發展空間。6月，打造了快應用輕舟SaaS産品，面向移動互聯網中各行各業的商家及企業。



展望下半年，一方面隨著內地疫情緩解，各產業積極復工復產，國內經濟逐漸復甦，廣告主預算也有望得到增加。根據艾瑞咨詢的預測，2020年下半年廣告業務將同比迎來比較大的改善；另一方面，公司拓展的自研遊戲業務，有望步入收穫期；此外，長期來看，5G時代的到來也必將催生新一波換機潮，公司有望在下半年迎來業績爆發。



萬咖壹聯主席高弟男表示：「受疫情影響，2020年下半年，各行各業將不斷探索綫上業務的可能性，而我們將通過安卓生態網絡成為連接不同行業觸網的紐帶，新加入的生態參與者將為我們帶來潛在的發展機遇。我們亦會持續投入研發資金，確保DAPG平台在移動互聯網市場中保持優勢及適應新形勢的能力，逐步探索快應用和物聯網的變現能力，加强5G戰略生態的佈局力度。」





Sept 2, 2020, 19:06 HKT/SGT

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