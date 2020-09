Wednesday, 2 September 2020, 17:36 HKT/SGT Share: 港股天能動力(0819.HK)2020年上半年業績逆勢上揚

香港, 2020年9月2日 - (亞太商訊) - 新型冠狀病毒感染肺炎成為2020年最大的黑天鵝事件,疫情不僅打亂了人民的正常的生活,而且對全球經濟也是一次大的衝擊。對於中國來說,自新冠肺炎疫情爆發以來,各行各業均面臨壓力,餐飲、旅遊等行業損失慘重,但生鮮電商卻迎來了史無前例的旺盛需求。線上教育、遠端辦公、生鮮配送等新型經濟業態也是有了非常快的增長,叮咚買菜訂單暴增80%,客單價增加約70%,很多健身房、電影院、美容美髮等受疫情影響較為嚴重的行業工作人員也是因為所在行業的原因,導致不得不去尋求新的工作機會,而加入配送、外賣等行業的投入最少,門檻最低,回報最快。







由於受到了疫情的影響,在當前的情況下外賣也成為了市場的剛需,很多外賣小哥基本上都是連軸轉根本就沒有休息的時間。因此很多工廠員工以及其他服務業從事者如今都成為了外賣騎手,根據資料顯示如今美團在疫情期間就新增了7.5萬名騎手。大家看到外賣小哥、快遞小哥等的配套都如出一轍,一輛電動車,一個保溫盒或者快遞盒,一個頭盔,一部手機。通過百度的搜索指數在近半年的波動情況,我們可以明顯看出電動自行車成為老百姓復工複產的關鍵名詞,同時搜索指數也是不斷攀升。一方面是新經濟業態的刺激,另一方面出行也是人們重要的生活組成部分,而電動自行車對於疫情期間交通工具的補充又是一種很好的方式。



我們看一下電動自行車產業鏈有哪些?上游材料主要是電機、電池、控制器為核心原材料。



今年上半年雅迪控股(1585.HK)的銷售量也是有個大幅度的增加,那在一輛電動車裡面,我們進行成本的拆分,主要原材料為蓄電池、電機以及控制器,平均單價分別約450元、200元和55元,其餘原材料較為分散,前叉、輪胎、包裝材料、充電器等。那作為成本最高的蓄電池,我們接下來我們就來分析一下電動輕型車行業電池的龍頭企業天能動力(0819.HK)的2020年上半年業績如何呢?



報告期內,天能動力實現銷售收入約人民幣226.35億元,較上年同期增長14.26 %,淨利潤約人民幣8.60億元,較上年同期增長45.57%。其中高端環保電池銷售收入約人民幣116.41億元。



這個業績表現放在全球資本市場,只有跟居民消費相關的標的公司才可以有這樣的表現,所以通過這一點也可以反映公司是穩穩的消費品的屬性。



天能動力(0819.HK)整個員工有2萬多人,同時公司在全國各個市縣區選出了超過 3,000 家經銷商。經銷商在協定約定的區域內覆蓋電動輕型車專營店、五金配件店以及修理店等終端門店,形成了輻射全國的行銷體系和服務網路。那些在全國各地的終端門店,有多少是夫妻店,一家人的生活也都靠自己的努力和拼搏,每多賣一組電池,多修一輛車,多換個輪胎,對他們來說都是一筆收入的增加。



像天能這個的浙江民營企業,也是折射出中國民營經濟的發展的縮影,要把資源優勢變成產業優勢,進而形成經濟優勢,促進浙江省的實體經濟走上高端、高新、高品質發展的新道路。製造業的高品質發展、健康發展,惠及到國家整個經濟,也惠及到老百姓,能解決大量就業。



國家發展的目的是為了人民生活的改善。保住了民生這個基本,就能穩住民心。另一方面,從經濟視角講,保住了基本民生才會有消費和市場,才會有市場主體的健康發展。



未來,天能將繼續同所有中國民族品牌一道凝心聚力、發揚工匠精神、向高品質發展邁進,為打造和提升國際化中國自主品牌而不懈努力!







