中國華融兩年改革路：破立並舉積厚成勢 跨越陣痛未來可期

香港, 2020年9月2日 - (亞太商訊) - 受新冠肺炎疫情和持續壓降非主業無優勢業務的影響,以及2020年上半年資本市場表現不及上年同期的影響,中國華融(02799)上半年實現收入總額人民幣456.88億元、淨利潤人民幣7.92億元、歸屬於本公司股東淨利潤人民幣2.10億元,同比均有所下降。但其當期利潤下滑的動因有別於以往,主要是資產價格受到外部市場的影響出現了暫時性下跌,集團不良資產主業和核心牌照金融子公司業務收入能夠在疫情衝擊之下保持平穩增長。



作為四大AMC之一的中國華融,上半年新增收購不良債權資產937.69億元人民幣,新增收購規模和余額均保持同業領先,實現不良債權資產收入人民幣210.7億元,同比增長2.9%。不良資產經營分部實現稅前利潤人民幣75.93億元。銀行和金融租賃實現業務合計收入人民幣142.92億元,同比增長5.37%。其中華融湘江銀行資產規模穩健增長,上半年稅前利潤人民幣21.56億元,同比增長9.05%,金融服務分部整體稅前利潤人民幣36.49億元,同比增長22.84%。



兩年來,中國華融明確提出回歸不良資產主業發展方向和建設高質量發展新華融戰略,儘管外部環境複雜多變,資本市場持續震盪,今年又疊加新冠疫情衝擊,市場不確定增大,但中國華融直面困難挑戰,努力克服為化解存量風險所付出的財務代價,堅定不移深耕不良資產主業,破立並舉,在非主業板塊做減法,在主業板塊做加法,通過兩年來持續調整業務結構,努力培育業務發展新增長極,積厚成勢,聚沙成塔,已經形成了向上突破的勢能。



不良資產經營分部稅前利潤人民幣75.93億元,不良資產主業以集團近50%的資產規模,貢獻了60%以上業務收入和190%以上稅前利潤,貢獻度大幅提升。收購處置業務方面,上半年收入人民幣42.95億元,接近該業務2017年全年收入,收購處置類業務收入佔母公司不良債權收入的比重由2017年的12.7%大幅提升至2020年6月的20.5%。收購重組業務方面,問題企業重組佔比持續提升,在國企主輔業剝離、參與企業破產重整、支持上市公司紓困等領域實現突破,業務模式和題材進一步豐富,逐步成為新的業務增長點。股權業務方面,跟隨國家戰略優化佈局,實施戰略新興行業頭部企業市場化債轉股,成立了中國華融併購重組基金,上市公司紓困、併購重組、違約債券風險化解等業務取得新突破。



存量風險是兩年來影響中國華融業績的最大障礙,對此,中國華融有足夠清醒的認識。兩年來,一方面通過訴訟、清收等手段加快項目回收,另一方面利用不良資產處置專業經驗,綜合採取多種手段,挖掘存量資產價值,向存量要效益,推動一批重點項目風險化解取得突破。2020年6月末母公司收購重組類業務三階段不良債權資產餘額較年初下降33.8%。2018年初至2020年上半年,中國華融累計計提減值損失人民幣528.09億元,風險抵禦能力增強。同時按照監管要求堅決推進機構整合,非主業、無優勢的非金子公司撤併階段性完成,主業發展方向更加明確,資源更加集中,業務更加規範。



近期監管部門密集出台政策,如單戶不良轉讓與個貸不良批量轉讓試點、不良資產證券化試點擴容、支持參與中小銀行風險化解和資本補充等。資產管理公司將在後疫情時期迎來行業發展「窗口期」、不良資產市場「擴容期」、AMC業務轉型「機遇期」。相信中國華融隨著內生風險加快出清、業務結構進一步優化、主業核心競爭力提升,前期積累的高質量發展勢能將有力轉化為跨越陣痛的動能,厚積薄發、提升業績未來可期。





