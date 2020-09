Wednesday, 2 September 2020, 10:13 HKT/SGT Share: 海通證券打造全能投行,科創板表現亮眼

香港, 2020年9月2日 - (亞太商訊) - 科創板的設立並試點註冊制,是新時代資本市場深化改革的頭等大事。今年上半年,科創板發行延續良好局勢,試點註冊制取得了階段性的成功。其中券商的保薦和承銷作用也是功不可沒。作為上海本土龍頭券商,海通證券(600837.SH)盡顯“近水樓臺”之利,在科創板收穫頗豐。



上半年海通證券申報科創板IPO項目20 家,行業排名第二;報告期末在審科創板IPO項目20家,行業排名第二。其中由海通證券和中金公司擔任聯席保薦機構(聯席主承銷商)的科創板“一哥” 中芯國際創下了科創板目前最快IPO速度。此外,海通證券還積極推進科創板跟投業務,截至報告期末,已完成科創板跟投項目5家,累計投資金額2.65億元,期末市值13.92億元,浮盈超過11億元。



根據海通證券8月29日披露的2020年半年度報告,當期公司實現營業收入177.88 億元、歸屬于母公司股東的淨利潤54.83億元,期末總資產6815.47億元、歸屬于母公司股東的淨資產1311.33億元,主要財務指標穩居行業前列。其中投資銀行營業收入20.66億元,同比增加21.32%,投行部門在科創板的業績尤為顯眼。



深耕“高科技”,“決戰”科創板

海通證券在科創板的發力是有備而來。2018年11月5日,國家主席習近平在上海舉行的首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣佈,將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制,支援上海國際金融中心和科技創新中心建設,不斷完善資本市場基礎制度。



2019年7月22日,科創板“開板”,首批25家科創企業集中上市,創造了“科創板速度”。海通證券積極回應國家號召、找准自身定位,緊緊抓住科創板推出的歷史性機遇,在新一代資訊技術、高端裝備製造和新材料、新能源及節能環保、生物醫藥、技術服務等領域深耕細作。



今年以來,海通證券參與保薦承銷科創板企業29家,申報、在審的科創板項目數量均位列行業前茅。其中,作為保薦機構在上交所科創板申報企業27家,在科創板服務企業中市場份額為6.63%;在已上市科創板企業市值前五名中,有三家為海通證券保薦,分別是中芯國際、滬矽產業、中微公司,排名第1、3、4名,市值均超過1千億元,其中中芯國際項目還創下了近十年A股融資規模之最。



在“決戰”科創板的過程中,海通證券取得了與自身地位相匹配的市場份額,完成了多個具有較大市場影響力的專案。在保薦高端半導體設備研發及製造的旗艦企業中微公司實現科創板首批上市後,海通以此為契機,還將業務觸角延伸到積體電路整個產業鏈,服務企業目前已覆蓋了積體電路產業材料、代工、設備、設計、封裝、測試全鏈條,具有較高市場影響力。



截止目前,海通在重點行業領域,以中微公司、滬矽產業、中芯國際、芯原微電子等行業龍頭企業為基礎,在積體電路領域已建立突出的品牌優勢;在醫藥行業領域,完成復旦張江、君實生物兩家H股回A專案,樹立了公司投行在生物醫藥領域的市場影響力。



以科創板為抓手,打造全能投行



科創板是資本市場供給側改革的重要“試驗田”,也為券商投行全能化、專業化轉型帶來了重要契機。它倒逼投行強化行業研究能力、加大銷售端投入建設、深化估值定價研究、提高部間協同能力,成為“做深服務價值鏈、構建客戶生態圈”的重要抓手。



海通證券董事長周傑指出,科創板給券商投行的執業環境帶來了巨大變化。核准制下,投行人員往往更關注已經盈利的成熟企業,對處於創業發展期的新經濟企業關注相對有限,在篩選專案時也最為關注財務指標是否符合上市門檻,而非其科創屬性和創新能力。科創板的推出,對投行展業而言,對企業所處行業和業務技術的關注度、對行業理解的深入程度的要求大大提高。



周傑表示,海通證券在展業過程中,堅持以行業為抓手拓展業務,選擇重點行業成立行業組,聚焦重點行業全產業鏈企業,為客戶提供專業化服務,積極開拓、構建、完善產業價值鏈客戶生態圈。同時,也有意識地側重引進具有相關行業背景業務人員充實保薦業務團隊,優化投行業務人員結構。



在積極推進科創板專案,在新一代資訊技術、高端裝備製造和新材料等領域樹牢公司品牌的同時,海通證券在整個大投行業務條線,也緊抓資本市場改革機遇,加大了對傳統板塊的拓展力度,嚴控項目品質,加快項目落地。



報告期內,海通證券的境內股權融資業務也取得矚目成績,上半年完成11單股權融資項目,並有16單過會待發;在審IPO項目48家,再融資項目12家,合計在審數量排名行業第三。



在境外股權融資業務方面,海通國際繼續保持在香港市場的龍頭地位,於報告期內完成了18個IPO項目,承銷數量位列香港全體投行第一。上半年,海通國際抓住中概股回歸和二季度市場回暖的契機,積極進行項目儲備,參與了諸多備受市場關注的明星IPO項目。海外市場,海通國際通過打造國際化多功能的團隊,穩步推進全球主要金融中心佈局,分別完成一單美股上市項目和一單新加坡股權融資專案。



海通證券表示,公司將持續推進專業化建設,同時各部門、各業務線能延續良好開局,繼續深化協同,共同打造以客戶為中心的全能投行。







Sept 2, 2020, 10:13 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network