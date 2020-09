Wednesday, 2 September 2020, 08:56 HKT/SGT Share: AI創企Deep Longevity完成A輪融資 並推出針對衰老相關疾病的全新AI系統 Insilico Medicine新成立子公司Deep Longevity創造了計算生物學年齡的嶄新方法

香港, 2020年9月2日 - (亞太商訊) - 加州聖地牙哥Deep Longevity是一家利用AI技術發現衰老生物標誌物的生物技術企業,是長壽科技研發的先行者。Deep Longevity於7月15日正式宣佈從Insilico Medicine分拆出來,成為獨立的子公司,並獲得全球知名投資機構投資支持。Deep Longevity並與Human Longevity Inc.(「HLI」)合作,在市場上推出全球首個衰老生物標誌物開發的AI系統。



該輪融資由ETP Ventures和Human Longevity and Performance Impact Venture Fund(「HLPIVF」)牽頭,投資人還包括BOLD Capital Partners、Longevity Vision Fund、透過Formic Ventures參與投資的Oculus聯合創始人兼前首席軟體架構師 Michael Antonov 和LongeVC。其他未被披露的投資方包括人工智能領域的知名投資者,以及福布斯全球最佳創投人榜上最傑出的美國生物技術投資者。Deep Longevity的母公司Insilico Medicine是一家藥物研發人工智能公司,該公司在生殖化學和生殖生物學方面取得突破,深受業界認可。



Deep Longevity開發了一個比傳統方法更能準確地預測人類生物學年齡的AI系統,為探索與衰老相關疾病(包括新冠肺炎)的元兇鋪路。Deep Longevity的首個合作夥伴Human Longevity 是一家基於基因組學的生物技術企業,擁有全球最大的基因組測序和表型資訊資料庫,是健康智慧界的領軍企業。雙方將就技術部署展開合作。



「過去幾年中,我們的團隊在深度學習領域開展長壽研究,在衰老生物標誌物和抗衰老藥物研發方面有眾多新發現。」Deep Longevity創始人兼CEO Alex Zhavoronkov博士道:「在上述發現的基礎上,Deep Longevity將培育長壽管理和藥物新產業,以提供一系列的長壽服務。為了儘快使人們能儘早使用這嶄新的技術,我們與於長壽科技領域一直領先並提供長壽個性化服務的Human Longevity攜手合作。我們十分榮幸是次融資獲得長壽科技、生物技術和人工智能領域的頂級專家的大力支持。我們將推出標準化的衰老和壽命生物標誌物,促進整個長壽科技生態的發展。」



在多年來發表的科研成果和專利基礎上,Deep Longevity的科學家和AI研究團隊利用深度神經網路開發出衰老時鐘,開創業界先河。研究團隊分析了數百萬個匿名樣本,包括血液生物化學、細胞數量、蛋白質編碼基因到腸道細菌樣本等多種資料,最終認定糖尿病、肌肉減少症和非酒精性脂肪性肝等疾病中的衰老生物標誌物,並開發出一系列基於深度學習的衰老時鐘。



「長壽產業正在迅速發展,並可能成為全球最大的產業。」 Human Longevity的執行董事長何為無博士(MBA )道:「Human Longevity致力構建創新的長壽生物技術生態系統,使技術能為客戶和長壽領域的醫生服務。衰老時鐘的發明是過去十年的重要突破之一。衰老的生物標記,可用於測量衰老的速度,評估各種干預措施的效能。ETP Ventures和HLPIVF之所以投資於Deep Longevity,是因為其使用多種數據開發的衰老時鐘之技術遙遙領先行業。衰老時鐘將於不久的將來提供予科學家、醫生和客戶作不同方面的使用。」



關於Deep Longevity, Inc

Deep Longevity是通過深度學習開展衰老研究的全球領導者,利用臨床血液測試、轉錄組學、蛋白質組學、表觀遺傳學、微生物組、行為學、可穿戴設備、成像等多種資料類型開發衰老深層生物標誌物的專業機構。公司持有全線產品的專利,這些專利申請已通過審批或尚待批准。公司為全球最先進的長壽診所和醫生提供全面的深層衰老時鐘,且正在開發一系列簡單的跟蹤個人衰老速度的消費級應用。公司將開發一套面向醫務工作者的綜合決策支援系統,利用長壽技術領域的最新成果制定個性化的長壽方案。公司網站:www.DeepLongevity.com



關於Human Longevity, Inc.

Human Longevity,Inc.是一家基於基因組學的健康智慧公司,旨在提供積極的醫療服務,改善人們的生活。HLI的業務重點之一是以基因組為基礎的精密醫學中心Health Nucleus。中心使用全基因組測序分析、高級成像和血液分析功能,幫助個人瞭解全面瞭解其健康情況。更多資訊請訪問公司主頁www.humanlongevity.com。



關於Human Longevity and Performance Impact Venture Fund

Human Longevity and Performance Impact Venture Fund專注長壽科技領域的早期風險投資基金,旨在向通過技術、預測分析、研究和患者護理以改善人類健康、延長人類壽命的企業提供資源、分析和領導力。HLPIVF目前圍繞長壽和改善生理表現,構建企業協同生態,增加對生命有益的診斷和治療工具的數量並提高其有效性。





