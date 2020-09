Wednesday, 2 September 2020, 08:28 HKT/SGT Share: JS環球生活中期業績發佈會成功舉辦 業績呈現爆發式增長

香港, 2020年9月2日 - (亞太商訊) - 8月26日上午,JS環球生活有限公司(「JS環球生活」或「公司」;股份代碼:1691.HK)2020年中期業績發佈會在浙江省杭州市九陽創意工業園成功舉辦。本次業績發佈會通過杭州現場和直播的方式舉行,線上,線下參與投資者近500人。發佈會上JS環球生活董事會主席、全球CEO王旭寧先生向媒體和股東介紹了公司上半年的經營業績和發展亮點,並對未來進行展望。



2020年上半年,面對具有挑戰的市場環境,公司憑藉強有力的執行、組織能力,克服了種種困難,經營業績穩步增長。實現收入1,514.7百萬美元,同比增加22.6%;毛利661.8百萬美元,同比增加43.2%;公司實現淨利潤106.7百萬美元,同比暴增387.2%。淨利潤暴增一方面是由於公司海內外收入均實現穩健增長,尤其是海外市場表現強勁,另一方面由於2019年四季度以及2020年上半年新品投放成功,獲得消費者青睞。



頻推新品受好評 海外市場逐漸擴大

上半年,公司推出多款新品以及升級現有產品,所有類別產品全線報捷,在美國,公司上半年推出配備自清潔刷頭技術的有繩和無繩吸塵器系列、高端導航掃地機器人及新型Shark吸拖一體機(VACMOP)。該款吸拖一體機成為美國各大零售商地板護理品牌的最暢銷產品,並在電視直播中締造了創紀錄的銷售佳績。在歐洲,集團的SharkNinja分部推出了cookingcircle.com線上烹飪平台,為消費者提供食譜,視頻指導消費者使用Ninja產品烹飪,與消費者良好互動。目前公司的Shark品牌在英國直立式吸塵器市佔率排名第一。



同時,考慮到疫情對人們生活方式的改變,公司利用其渠道優勢和創新能力,在已經深耕的美英等市場,成功把握住人們的購物喜好變更這一契機,展開多種形式的銷售,鞏固了自己的市場地位,滿足消費者的各種需求。



截至2020年6月30日止六個月,北美地區錄得總收入約724.8百萬美元,同比強勁增長31.4%,在成功推出新產品,如Ninja Foodi系列加熱廚房電器、高端導航掃地機器人及Shark品牌VACPMOP等其他清潔電器帶動下,所有類別產品全線報捷。加上「宅經濟」以及市場整體對烹飪電器及清潔電器需求提升,再推動收入增長;歐洲地區錄得總收入約143.8百萬美元,同比強勁增長56.5%,增長主要來源於英國市場。隨著成功的市場活動推高品牌知名度,我們成功獲得更多零售商端的產品銷售空間。同時,電商業務在歐洲市場的滲透繼續加強,且本集團正有序推進在德國與法國的擴張計劃,2020年上半年踏足德國及於2020年下半年有望成功進軍法國。



發揮線上渠道優勢 擴大產品知名度

國內市場上,由於疫情導致很多人轉至線上消費,集團迅速調整策略,發揮線上渠道優勢,推出滿足消費者需求的小家電產品,線上渠道的核心品類SKY系列價格已落入主銷價位段。此外,公司還推出了Y3不用手洗破壁機,K150破壁豆漿機,S1多功能蒸汽飯鍋等產品,獲得了消費者青睞,成功抵消線下業務因疫情產生的不利影響。並且與多個品牌展開合作,擴大九陽在年輕消費群體的知名度。目前公司旗下的九陽在豆漿機、破壁機及電飯煲品類分別排名第一、第一及第三。



此外,Shark品牌在中國市場推出了更多本土化、輕量化、系列化的產品,如B系列手持無線吸塵器,主打超靜音、99%深度除螨、950克輕巧機身及毛髮不纏繞技術(ZeroM),更好的滿足了中國消費者對家用電器輕巧不佔地的需求。



展望未來,董事會主席王旭寧表示:「集團將致力於通過開發並商業化具有強勁技術與設計感的創新產品、通過銷售網絡及產品品類擴張驅動可持續的長期增長、最大化九陽分部和SharkNinja分部的協同效應、加強集團的品牌知名度並提升消費者互動和尋求戰略合作和收購,實現集團可持續的長期增長並鞏固集團作為全球領先小家電企業的市場地位。」







