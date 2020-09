Tuesday, 1 September 2020, 13:11 HKT/SGT Share: 國銀租賃(1606.HK)2020年上半年穩健發展 服務實體經濟質效提升

香港, 2020年9月1日 - (亞太商訊) - 國銀金融租賃股份有限公司(股票代號:1606.HK;簡稱「國銀租賃」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」)公佈截至二零二零年六月三十日止之六個月(「報告期內」)之未經審核綜合中期業績。



業績亮點

截至二零二零年六月三十日止之六個月:

- 資產總額達到人民幣2,839.96億元,較去年末增長8.7%;

- 收入總額人民幣96.17億元,同比增長10.0%;

- 淨利潤人民幣12.39億元;

- 新增業務投放人民幣508.66億元,同比增長20.5%;

- 不良資產率0.85%,較去年末下降0.04個百分點;

- 撥備覆蓋率340.65%,較去年末提升71.04個百分點。



報告期內,公司總資產達人民幣2,839.96億元,較去年末增長8.7%;收入總額人民幣96.17億元,同比增長10.0%;淨利潤人民幣12.39億元;新增業務投放人民幣508.66億元,同比增長20.5%,再創歷史同期新高;不良資產率0.85%,較去年末下降0.04個百分點;撥備覆蓋率340.65%,較去年末提升71.04個百分點,抗風險能力進一步提高。受國內外宏觀經濟環境、金融市場等多方面影響,租賃行業發展增速有所放緩。但國銀租賃克服新冠疫情的衝擊影響,堅持高質量發展,在戰略佈局、業務投放、公司治理、風險控制、內部管理等方面均取得了良好業績。



持續優化業務佈局 謀求高質量可持續發展

國銀租賃在規模穩步增長的基礎上,不斷推進專業化發展,在風險變局中發掘業務機遇,持續改善資產結構,積極謀求高質量可持續發展。



國銀租賃統籌抓好航空業務發展與風險防控,加強航空市場分析研判,穩步推進訂單飛機投放與飛機資產出售等業務,持續優化機隊結構。關注市場動向,2020年上半年取消波音737MAX訂單飛機29架,累計簽訂售後回租飛機7架,售出飛機13架,持續優化機隊結構,繼續保持高信用評級水準,得到標普A、惠譽A+及穆迪A1的復評確認。國銀租賃一直在優良的機隊結構、市場化業務模式及國際化平台方面具有領先優勢,儘管面臨諸多挑戰,該板塊依然保持穩定增長。



基礎設施租賃板塊業務模式成熟、資產質量良好、盈利能力穩定。依託國家開發銀行客戶資源和項目管理優勢,聚焦重點領域和重點客戶,實現新增投放約289.81億元,同比增長37.7%,創歷史同期最好水平。



船舶領域把握國內市場機會,加強與國有大型航運公司合作,挖掘東南亞市場,穩妥開展經營性租賃船舶投資,優化船舶業務管理運行機制,2020年上半年簽訂建造16艘船舶的協議,交付起租9艘船舶。



普惠金融業務貫徹落實服務實體經濟、支持小微企業發展要求,深化核心廠商合作,完善業務發展模式,拓展小微資產轉讓渠道。推進科技金融應用,深化普惠業務系統建設。2020年上半年投放人民幣86.41億元,滿足了11,654個中小微終端客戶融資需求。



讓利實體經濟 發揮「逆週期」調節作用

2020年上半年,集團累計為50餘個受疫情影響的較大的重點項目、4,000個普惠金融客戶提供租金順延、變更還租計劃等支持,迅速幫助客戶渡過難關、恢復生產。並且積極推進存量浮動利率貸款定價基準轉換為LPR,相應下調合同利率,讓利實體經濟。



國銀租賃在保證自身業務連續性的基礎上,發揮「逆週期」調節作用,加大金融紓困企業力度,全力支持打贏疫情防控阻擊戰。一方面,在上半年中小微客戶普遍受困的情況下,克服疫情對市場的衝擊,保證存量業務的持續性和穩定性,針對疫情情況主動調整產品方案,以客戶為核心制定紓困方案,根據市場變化主動靈活授信,提供多渠道金融服務支持,以更優惠的價格保證中小微客戶的正常運營。另一方面,加大重點區域、重點領域支持力度,聚焦服務長江經濟帶、粵港澳、京津冀等重大國家戰略發展區域,提高交通、能源、城市基礎設施等領域支持力度,有效盤活企業存量資產。



此外,集團積極探索資本市場多層次服務功能,開發多元化融資渠道,盤活存量租賃資產,開展小微資產的無追索保理項目,2020年上半年共計轉讓人民幣8.32億元中小微資產。該合作方式和轉讓結構均為集團對於普惠金融業務在無追索保理方面的首次嘗試,有助於提升廠商租賃業務在現有授信額度項下尋找可持續發展空間的能力。



夯實安全經營底線 資產質量保持高水平

國銀租賃以高質量發展為目標,加強專業能力建設,不斷優化提升內部產能效率,持續推進完善公司治理體系和全面風險管理體系,強化主動合規。截至2020年6月底,不良資產率0.85%,較去年末下降0.04個百分點,資產質量保持優質水平;融資租賃撥備覆蓋率340.65%,較年初提升71.04個百分點,抗風險能力進一步提高;信用評級繼續保持在准國家主權信用評級水平。



在面對全球經濟貿易、疫情防控、租賃行業發展增速放緩等不確定性因素,國銀租賃提前研判,主動強化對各業務板塊的風險管控力度,加強對重點行業的市場分析及信用負面事項跟蹤,有預判有準備預案;同時,大力推進不良資產處置,加快存量風險出清。不斷加強合規內控管理體系,加強監管溝通與政策解讀,保障各項業務合規開展。



展望2020年下半年,國銀租賃表示:「將繼續貫徹落實『六穩』、『六保』要求,加強市場分析研判,密切跟蹤客戶需求,抓緊業務發展機遇,優化內部運行管理,提升決策審批效率,夯實業務運行基礎;同時不斷加強風險與合規管理,守住風險底線,在風險變局中發掘業務機遇,持續改善資產結構,謀求高質量發展。」



關於國銀金融租賃股份有限公司

國銀金融租賃股份有限公司(股票代號:1606.HK;簡稱「國銀租賃」)是中國銀保監會監管的全國性非銀行金融機構,是境內第一家上市的金融租賃公司,是國家開發銀行唯一的租賃業務平台及上市平台。公司租賃資產及業務合作夥伴遍及全球 40 餘個國家和地區。公司享有較高國際信用評級,穆迪 A1、標普 A 及惠譽 A+。國銀租賃成立於 1984 年,是中國租賃行業的開創者和領導者,及中國首批成立的租賃公司之一。國銀租賃秉承引領中國租賃、服務實體經濟的使命,致力於為航空、基礎設施、船舶、普惠金融、新能源和高端裝備製造等領域的優質客戶提供綜合性的租賃服務。





