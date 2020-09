Tuesday, 1 September 2020, 12:57 HKT/SGT Share: 天能動力在困境中化“危”為“機”,業績實現大幅增長

香港, 2020年9月1日 - (亞太商訊) - 2020年,作為新十年的開局之年,一場突如其來的新冠疫情讓中國乃至全世界都面臨著一場大考。新冠疫情給經濟造成衝擊的同時,也為新經濟模式的發展帶來了機遇,天能動力(819.HK)在這場突發的風暴中,鼓起揚帆破浪的勇氣,從困境中找機遇,把握機會乘勢而上,實現業績大幅增長。



疫情催生了新的消費模式,為減少外出,越來越多的消費者通過電商平台在線採購生活物資,相應的短途配送服務也成倍增長,進一步促進了電動輕型車行業的發展。外賣、快遞業務的爆發促進了電動二輪車行業增長。中國在線訂餐2019年市場規模達到約人民幣2,845.5億元,同比增長約17.9%。2019年全國快遞服務企業業務量累計完成約635.2億件,同比增長約25.3%;收入累計完成約人民幣7,497.8億元,同比增長約24.2%。電動三輪車作為快遞服務的終端配送交通工具,市場需求隨著快遞行業的發展而逐步擴大。



此外,新國標政策的出台與落實為頭部電動輕型車廠商創造了新的銷量增長契機。一方面,新國標的出台使行業准入門檻提高,產品標準規範,行業集中度加強;另一方面,新國標的落實進一步刺激了民眾對電動輕型車的換購需求,從而推動了電動輕型車行業的健康有序發展。為抓住契機,電動輕型車廠商也將在研發實力和產品品質上展開競爭,並深化與優質供應商的合作,太能動力作為電動車電池的頭部企業,深受青睞。



疫情期間,天能動力緊隨市場需求,加強研發,深化合作,為市場優質的產品與服務。主業高端環保電池保持總體平穩、穩中有進、穩中提質的發展態勢,銷售收入約人民幣116.41億元,為集團提供穩健的現金流。集團整體更是實現銷售收入約人民幣226.35億元,按年上升14.26%。毛利約為人民幣21.16億元,按年增加14.23%,主要是銷售量增加及電池毛利率增長。淨利潤約人民幣8.60億元,同比大幅增長45.57%。未來隨著新國標政策的落地執行,將為天能動力提供更多的機會,天能動力的前景值得期待。







