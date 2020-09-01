Tuesday, 1 September 2020, 12:52 HKT/SGT Share:

來源 弘陽服務集團有限公司 弘陽服務獲招銀國際首予「買入」評級，目標價9.00港元 快速增長，中型及區域性物業管理典範

香港, 2020年9月1日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）獲招銀國際首予「買入」評級，目標價9.00港元。



招銀國際認為弘陽服務為快速增長，中型及區域性物業管理典範，其母公司於區域內強大影響力支撐了集團的快速增長。2020上半年收入同比增長60.4%。調整後股東應佔淨利潤（不包括上市費用）同比增長64.3%，而在管建築面積達約1,870萬平方米，同比增長46.5%。弘陽服務於區域內的領先地位還使其能有效獲取第三方項目，集團亦可通過IPO上市募集資金進行潛在併購，進一步推動增長。我們預計於2019至2022年，來自第三方項目的複合年增長率為49%及於2022年佔總在管總建築面積達40%。



此外, 商業物業管理為弘陽服務帶來額外優勢，集團的商業物業管理服務強勁，涵蓋購物中心、家居裝飾和傢俱商城、酒店和主題公園。2020年上半年的商業物業管理收入達到人民幣8,770萬元，佔物業管理總收入的39%和在管總建築面積的19%。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。







Sept 1, 2020, 12:52 HKT/SGT

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