兌吧集團（1753.HK）SaaS營收強勁增長,多家大行調高目標價

香港, 2020年9月1日 - (亞太商訊) - 中國領先的用戶運營SaaS服務商及互動廣告運營商兌吧集團(1753.HK)於近日公佈了其截至2020年6月30日止中期業績。於報告期內,集團進一步促進用戶運營SaaS業務的變現,其用戶運營SaaS平台業務於報告期內產生的收入為人民幣2,840萬元,較2019年上半年增加166%;集團的互動式效果廣告業務收入為4.4億元人民幣,較去年同期減少乃主要由於COVID-19疫情對宏觀環境及廣告行業的巨大打擊所致。



儘管於COVID-19疫情造成的經濟阻力使廣告商的需求及預算具有不確定性,為持續提升廣告效果,集團一方面加大自核心内容分發渠道採購優質流量,並優化收入分享比例;另一方面,集團已調整核心廣告主的激勵策略。自2020年5月以來,大部分廣告主(尤其是電子商務行業)已逐漸增加廣告預算,且廣告平台的線下流量迅速復甦,因此,集團預計於COVID-19疫情結束後實現收入強勁復甦及可觀的盈利能力。



業績公佈後,多家大行為兌吧撰寫了更新研報,並紛紛上調其目標價。其中,招銀國際發佈更新研報,將兌吧的目標價由之前的3.5港幣大幅提升16.1%至4.1港幣並維持「買入」評級;凱基證券亦上調兌吧目標價至4.1港幣並給予「增加持股」評級,上漲空間提升。



招銀國際發表更新研報稱,兌吧集團當下估值較低,目前兌吧正在進入2020年下半年的復蘇階段,建議投資者等待集團兩大業務下半年的回彈。兌吧集團的廣告業務在新冠肺炎疫情下正承擔短期壓力,但以網上銀行為代表的廣告業務仍然強勢。展望未來,招銀國際預計,隨著電子商務勢頭強勁,預測集團在2020年下半年廣告業務收入將迎來修復;與此同時,集團SaaS業務趨勢良好,2020年下半年預計為人民幣4,200萬元 (19年下半年為人民幣2,300萬元)。考慮到宏觀不確定性和同行的表現,招銀國際認為市場已經很好地預期到了低於預期的廣告業務復蘇,並將更多的目光投向了其SaaS戰略。



另一家大行凱基證券發表報告表示,近入下半年,公司表示廣告客戶的預算已逐漸增加,預期3Q-4Q旺季期間(如11月11日光棍節購物日)廣告營收將著較2020年上半年增長。用戶運營SaaS方面,公司在服務淘寶SaaS重點商家方面大有斬獲,擴充在零售產業的客群。凱基預期兌吧的SaaS業務將於2021年第一季度轉盈,將有助提升該股估値。



展望未來,集團董事長陳曉亮先生表示「此次疫情對未來經濟帶來的一個深遠的影響——企業正進一步加大對數字化轉型升級的投入,尤其是主體業務仍主要依賴於線下場景和渠道的行業,其中銀行業則是一個典型代表,疫情期間線下網點無法營業、客戶經理無法拜訪客戶,極大影響了其業務的正常開展。線上用戶運營和線上新用戶場景的打造,成為了各大銀行極為迫切的業務升級需求。兌吧將長期深耕垂直行業的用戶運營SaaS,不斷升級、創新我們的產品服務,為銀行、零售等行業創造更大的長期價值。」









