Tuesday, 1 September 2020, 11:10 HKT/SGT Share: 廣發証券與新交所簽署合作備忘錄 共同促進兩地資本市場聯通合作

香港, 2020年9月1日 - (亞太商訊) - 近日，在廣東省政府與新加坡政府的見證下，廣發証券股份有限公司（下稱「廣發証券」）黨委書記、董事長兼總經理孫樹明先生與新加坡交易所（Singapore Exchange，下稱「新交所」）首席執行官羅文才先生簽署了合作備忘錄，以促進中國和新加坡資本市場之間更深層次的聯通合作。繼廣發証券全資子公司廣發期貨成為新交所會員多年之後，雙方合作進入新階段。



根據該備忘錄，廣發証券將與新交所合作，擴大在新加坡和本地區的覆蓋和服務，包括計劃在現有新交所衍生產品（如人民幣期貨）分銷的基礎上進行拓展，並為投資者進入新交所證券市場提供便利。廣發証券還將提升投資者對這兩大市場多元資產投資機會的認知度，特別是新交所上市的房地產投資信託（REITs）和固定收益產品。



廣發証券一直以來積極參與新交所的場外債券交易平台，並將尋求進一步增加在新交所的外匯期貨和大宗商品衍生品交易量，同時推動固定收益產品在新交所上市。其旗下子公司廣發証券（香港）經紀有限公司計劃申請成為新交所證券交易會員，為客戶提供新交所證券產品在線經紀服務。



此外，廣發証券還將在財富管理與資產管理業務方面與新交所開展合作，共同吸引中國和新加坡的機構投資者。



廣發証券董事長兼總經理孫樹明表示：「中新建交30年來，金融合作一直是兩國關係的亮點之一。本次備忘錄的簽署充分體現了廣發証券積極參與『一帶一路』建設的重要承諾，標誌著廣發証券在國際化進程中邁出了嶄新的一步。中國與新加坡金融聯繫的進一步增強，不僅能推動中國企業和投資者走出去，還會將人民幣資產介紹給全球投資者。」



新交所首席執行官羅文才表示：「在過去十年裡，新交所與廣發証券建立了緊密的業務聯繫，我們期待進一步深化雙方的合作關係。在當前低利率市場環境下，越來越多的投資者採用多元資產策略以實現其投資目標。新交所與廣發証券的合作將為其客戶提供連接新交所的範圍廣闊的投資產品和機遇，促進中國和新加坡之間的資本流動。」



新交所作為高度開放的國際金融交易中心之一，承擔著全球大宗商品定價中心的使命。廣發証券全資子公司廣發期貨（香港）有限公司（下稱「廣發期貨（香港）」）早在2011年就已成為新交所的交易會員，目前，廣發期貨（香港）的鐵礦石交易量佔據交易所總交易量的5%，人民幣外匯期貨合約持倉量佔據交易所總持倉約20%，均位列中資期貨經紀商第一；同時也是第一家參與彈性外匯期貨交易的中資期貨經紀商，並在2019-2020連續兩年獲得「最佳中資期貨經紀商（鐵礦石品種）」的榮譽稱號，於2019年獲得「中國期貨經紀商開拓者（彈性外匯品種）」的殊榮。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年，是國內首批綜合類證券公司，先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市 (股票代碼：000776.SZ，1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展，多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。公司以行業領先的創新能力，提供多元化業務以滿足企業、個人及機構投資者、金融機構及政府客戶的多樣化需求。截至2020年6月30日，公司有證券營業部283家，已實現全國31個省市自治區全覆蓋，資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值居國內上市證券公司前列。2015至2019年，廣發証券連續五年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」 積極履行社會責任，聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域，主動踐行社會責任，公司美譽度和品牌影響力持續提升。







Sept 1, 2020, 11:10 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

