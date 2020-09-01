金融行業客戶數同比增近8倍 兌吧（1753.HK）持續發力金融行業SaaS

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|Sept 1, 2020, 11:55 HKT/SGT
|兌吧集團（1753.HK）SaaS營收強勁增長,多家大行調高目標價
|Aug 28, 2020, 15:31 HKT/SGT
|兌吧集團宣佈二零二零年中期業績
|June 24, 2020, 15:52 HKT/SGT
|與「微信小商店」沒有競爭 兌吧（1753-HK）股價迅速反弹超10％
|Mar 31, 2020, 12:11 HKT/SGT
|兌吧集團有限公司宣佈二零一九年全年業績
|Sept 10, 2019, 17:49 HKT/SGT
|業績逆勢高增長 兌吧（1753.HK）引領下沉市場廣告風向標
|Aug 15, 2019, 20:02 HKT/SGT
|兌吧集團宣佈二零一九年中期業績
|Apr 25, 2019, 15:11 HKT/SGT
|兌吧集團進入招股第二日 兩大主營業務市佔率遙遙領先
|Apr 24, 2019, 15:00 HKT/SGT
|SaaS股兌吧今起招股 入場費約3272.65港元
|Apr 24, 2019, 14:30 HKT/SGT
|兌吧集團公開招股 瞄準移動App市場深挖流量變現
|Apr 23, 2019, 18:01 HKT/SGT
|兑吧集團有限公司（股份代號：1753）宣佈於聯交所主板上市計劃
|Apr 23, 2019, 16:50 HKT/SGT
|兌吧集團（1753.HK）明起招股 入場費約3,272.65港元
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