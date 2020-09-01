Tuesday, 1 September 2020, 08:41 HKT/SGT Share: 中國旭陽公佈2020年度中期業績 拓展運營管理業務至華東地區

氫氣生產設施開始運營



香港, 2020年9月1日 - (亞太商訊) - 環球領先的焦炭、焦化產品及精細化工產品中國綜合生產商及供應商中國旭陽集團有限公司（「中國旭陽」或「集團」；股份代號：1907）公佈截至2020年6月30日止六個月的中期業績（「2020上半年」或「回顧期」）。



於回顧期內，受到新型冠狀病毒病的爆發及國際油價下跌的影響，集團收益錄得人民幣8,133.1百萬元。毛利達人民幣1,157.2百萬元，毛利率稍微上升至14.2%。另外，公司股東應佔溢利約人民幣351.0百萬元。每股基本盈利人民幣8.58元。現金和現金等價物達人民幣929.4百萬元。



為回報股東的持續支持，董事會決議向股東派發中期股息人民幣2.58元，總額人民幣119.4百萬元。



利用現有的煤化工產品生產能力，以較低的生產成本進入氫氣市場



集團認為氫作為一種清潔能源，是中國能源轉型的主要戰略方向之一，並且集團在提煉含氫化學元素的焦煤方面具有巨大優勢。利用現有的煤化工生產能力，集團計劃將專注於生產基地所在地的純氫生產及利用。於回顧期內，集團積極拓展新能源業務，與定州市人民政府合作進行氫氣的生產、儲存及運輸，以及加氫站的建設及運營。該純氫氣生產設施於2020年7月開始運營。



此外，我們主動優化精細化工業務產品結構，聚焦市場預期良好的產品。在唐山園區，集團自2019年開始建設的新增30萬噸苯乙烯年產能項目，將於2020年底開始生產。



通過合資企業及運營管理服務進一步鞏固領導地位



利用縱向一體化的生產鏈和在煤化工產業超過25年的經驗，集團將持續進入下游精細化工產品市場，旨在發展更具可持續性的業務，並為所有持份者爭取最佳利益。



於回顧期內，在2019年12月與凌源鋼鐵股份有限公司成立合資公司後並併入集團，集團獲取了遼寧省及凌源市人民政府的所有必要批准，預計該配套焦炭項目工程將於2020年下半年開工。



另外，集團與江西省一家獨立第三方新訂立了一份130萬噸焦炭/年的運營管理協議，這標志集團運營管理業務版圖首次擴展進入華東地區，為集團進一步探索當地市場打下堅實基礎，多個新運營管理項目也在穩步推進中。關於在日本成立的新貿易公司，集團開始從日本焦炭生產商進口焦炭，這在集團的歷史上是非凡的。集團的目標是將來將貿易業務從單純的出口擴展到進出口，以增加集團在國際貿易市場中的影響力。



展望未來，集團將採用運營管理及合資合作輕重資產模式並行的策略增加其市場份額，進一步拓展焦炭生產業務。至於精煉化學品，集團正在研究整個精煉化學品生產鏈，以進一步開發如己內酰胺等高潛力產品，提升盈利水平。為了加強其作為全球焦炭和精煉化學品生產商和供應商的領先地位，利用新的子公司/合資企業的建立，收購現有的焦炭和精煉化學品生產商，以及為第三方在中國各省份提供運營管理服務。



有關中國旭陽集團有限公司

根據弗若斯特沙利文，按2019年數據計算，中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品和精細化工產品綜合生產商及供應商，並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過25年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場，擴展收入來源，創造更大價值。



旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市，現被納入為恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數及恒生港股通非AH股公司指數。欲了解更多公司業務，請流覽： http://www.risun.com/hk/







Sept 1, 2020, 08:41 HKT/SGT

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