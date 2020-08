Monday, 31 August 2020, 21:41 HKT/SGT Share:

來源 凱知樂國際控股有限公司 凱知樂於挑戰重重的2020年上半年保持強韌 加強現金管理

持續推動數碼化及戰略升級



香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 中國最大玩具零售及代理商凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」;股份代號:2122)於二零二零年上半年採取有力措施,以加強其現金管理,從而在繼續數碼化和戰略升級的同時,鞏固堅實的基礎,以抵禦多重宏觀經濟挑戰。



凱知樂繼續專注於實行扭虧為盈計畫以及數碼化項下的諸多工作及以客戶為中心的戰略藍圖,包括于香港推出樂高認證線上商店,及於北京開設集團首家全新形象的Kidsland旗艦店及品牌平臺



儘管經營環境艱難,集團仍專注於實行數碼化項下的諸多工作及以客戶為中心的戰略藍圖。凱知樂於充滿挑戰的商業環境下,仍致力實現融合線上及線下(O2O)客戶體驗的重大里程碑。集團在二零二零年八月三日於香港推出樂高認證線上商店( https://LEGO.kidslandgroup.com ),於亞太提供最多樣化及最全面的樂高產品範圍,並於開業首日錄得強勁銷售,僅一天之營業額便超過4百萬港元。此外,集團亦在二零二零年四月二十九日於香港開設第五家樂高認證專門店,並取得理想的業績。另外,集團首家全新形象的Kidsland旗艦店及品牌平台亦於二零二零年八月二十八日於北京開幕。



集團於二零二零年上半年香港業務收入保持穩定,約為人民幣66.3百萬元(二零一九年上半年:人民幣65.5百萬元)。通過加強開支及產品採購管理,集團成功將手頭現金由於二零一九年十二月三十一日的人民幣36.2百萬元增加至於二零二零年六月三十日的人民幣117.8百萬元,並將存貨由人民幣576.4百萬元減少至人民幣473.9百萬元。銷售、分銷、一般及行政開支亦減少7.4%至約人民幣340.9百萬元。倘不計及物業、廠房及設備以及使用權資產非現金減值撥備,則銷售、分銷、一般及行政開支將減少12.9%。



集團亦不斷優化其在中國內地的零售網絡,並重新協商及退出虧損的零售地點。於二零二零年六月三十日,包括零售店及寄售專櫃在內的自營零售銷售點數量為717個,低於一年前的750個。



凱知樂主席兼行政總裁李澄曜先生表示:「儘管零售環境在COVID-19疫情及不穩定的地緣政治下持續不穩,然而集團在今年上半年保持強韌,並強化了現金狀況,同時優化我們的零售網絡以提升整體效率。此外,集團繼續我們的數碼化進程,創建O2O全渠道,為客戶提供更全面的購物體驗。我們將繼續提高競爭力,以把握未來市場復甦,以及持續的消費升級及成熟化所帶來的機遇。」



關於凱知樂國際控股有限公司(股份代號:2122)

凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」)於中國從事玩具及嬰兒產品為主的零售、批發、電商及品牌營運,為中國最大玩具零售及代理商,擁有近20年的行業經驗及一系列世界知名頂尖品牌。集團擁有國內最全面的線上、線下融合的銷售網絡。集團線下自營零售體系包括Kidsland玩具專賣店、樂高認證專門店及FAO Schwarz旗艦店。



傳媒查詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk

余志恒 電話: (852) 2114 4319 電郵: antonio.yu@sprg.com.hk

劉蕙嘉 電話: (852) 2864 4890 電郵: cara.lau@sprg.com.hk

傳真: (852) 2527 1196









Aug 31, 2020, 21:41 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network