Monday, 31 August 2020, 20:49 HKT/SGT Share:

來源 比優集團控股有限公司 比優集團注資安徽省金鼎礦業有限公司 將產業鏈延伸到有色金屬、貴金屬開採發展行業

香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 從事民用爆炸物品的生産、銷售及爆破作業相關服務的比優集團控股有限公司（「比優集團」或「公司」，聯同其附屬公司統稱為「集團」；港交所股份代號：8053.HK），於今日公佈其擬透過全資子公司比優（深圳）礦業有限公司（「比優深圳」）向安徽省金鼎礦業有限公司（「金鼎礦業」）注資之詳細事宜。



金鼎礦業為一家從事開採及加工金銅硫鐵多金屬礦以及銷售上述礦物產品的公司。於二零二零年六月二十九日，集團透過比優深圳，與金鼎礦業簽訂了一項注資及合作協議。根據注資及合作協議，比優深圳已有條件同意以現金向金鼎礦業之資本注入合共人民幣2億7千萬元，其中人民幣191,399,347元及人民幣78,600,653元將分別確認為目標公司之註冊資本及資本儲備。集團擬以其內部資源為建議注資提供資金。完成注資後，金鼎礦業之註冊資本將增加至人民幣375,292,836元，且將由比優深圳或由比優集團另一間全資附屬公司擁有51%權益，而餘下49%則由金鼎礦業現有股東擁有。



集團希望籍此機會，將產業鏈延伸到有色金屬、貴金屬開採發展行業，以促進集團業務多元化，帶動集團的長遠可持續發展。金鼎礦業擁有可觀的金礦、銅礦、硫鐵礦儲量及銅礦儲備。其中，金的礦產總儲量合計約22.8噸，包括按採礦許可證中的儲量約12.9噸，以及按勘探許可證中的儲量約9.9噸；而銅的礦產總儲量共計約62.4千噸，其中按採礦許可證中的儲量約47千噸，按勘探許可證中的儲量約15.4千噸。集團有信心，金鼎礦業開始生產後，預計將產生良好的回報。



比優集團管理層表示：「是次收購金鼎礦業符合集團的核心發展策略，令集團的業務變得更多元化。金鼎礦業的礦產資源品質良好，並預期將於不久將來開始生產，相信將為集團帶來重大收益貢獻。另外，金鼎礦業的礦產資源主要由金及銅組成，根據未來十年的金融環境，我們對未來礦產資源，尤其是金的價格感到樂觀。因為，我們有信心，收購金鼎礦業將有助帶領集團邁向新高峰，並在目前這個充滿挑戰的大環境中取得穩定表現，為股東創造長遠價值。」



關於比優集團控股有限公司



比優集團控股有限公司 （「比優集團」）為一家從事民用爆炸物品的生産、銷售及爆破作業相關服務的公司。本集團擁有民爆生産公司、經營公司、爆破公司等，能爲客戶提供自産品生産、配送至爆破施工的“一體化服務”。公司是少數同時擁有炸藥生産和施工雙資質的民爆企業，處于行業領先地位，同時公司也是港股上市公司中唯一的一家民爆行業的公司。近年來，随着民爆業務逐步發展，集團營業額和淨利潤都實現了成倍的增長。









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