Tuesday, 1 September 2020, 08:31 HKT/SGT Share: 國美零售「家·生活」戰略全面提速 邁進戰略第二階段 構建國美特色線上線下雙平台生態圈

香港, 2020年9月1日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司（493.HK）今天公佈其截至2020年6月30日止六個月(「報告期」)未經審計之中期業績。



「家·生活」戰略全面提速 順利完成戰略第一階段目標

2020年上半年，國美穩步推進其互聯網化企業發展戰略，並不斷因應市場變化及機遇，憑藉其沉澱多年的行業資源優勢，穩健地轉型成為「家‧生活」整體方案提供商、服務解決商及供應鏈輸出商。報告期內，集團利用社群+國美APP的創新平台模式，緊抓「宅經濟」所帶來的消費轉變需求，大大提升社交型平台的變現能力，促進逆風下的具國美零售基因的社群+國美APP的GMV同比增長超過70%，單日GMV曾突破人民幣10億元。報告期內，國美社群數量大幅增長40%以上；觸達用戶增長超過65%。



持續探索新零售模式 開創質量帶貨直播展現國美「新增長極」

報告期內，國美積極拓展社群營銷，並發揮出國美在供應鏈、物流服務、社區社交等方面的強大優勢，拉動國美社群下單轉化率高達30%，遠高行業平均水平，與去年同期相比提升150%以上。此外，國美通過自身優勢資源，開創出「知識型內容+頂級流量IP+沉浸式場景」的質量帶貨直播模式，於2020年上半年，完成總數超2,000場的各類主題、不同規模的直播，累計觀看人數過億。截止至6月底，4場超級直播累計實現銷售額超人民幣25億元。下半年，集團更將持續與頂級媒體平台-央视新闻聯手合作，穩步推進在全國31個省份巡迴舉行直播帶貨活動，將國美零售的「新增長極」及本地化零售展示給全國的消費者。



開放供應鏈 引入兩大戰略夥伴 實現互利雙贏

2020年上半年，集團先後與拼多多、京東達成戰略合作。目前雙方已在多方面展開深度合作。報告期內，國美於拼多多、京東等電商平台的GMV與去年同期相比超過100倍。今年8月，國美與京東的合作再邁前一步，達成人民幣300億聯合採購，成為2020年以來由零售平台發起的最大規模家電和消費電子行業採購。與此同時，國美亦引入京东2萬+SKU的非家電商品，促進國美的全品類銷售。國美通過與拼多多、京東在各方面的深化合作，將可達成優勢資源共享，持續拓展線上線下融合的新零售模式，發揮更為巨大的協同效益。



積極應對疫情影響 現金維持穩健水平

受疫情影響較大的大家電業務銷售已經恢復，第二季度銷售收入環比提升103%，6月單月銷售收入同比基本持平，綜合毛利率於第二季度已呈逐月回升趨勢，並已恢復至疫情前16%的水平。此外，集團在報告期內，通過嚴格的成本控制措施及相對低成本的線上引流模式，在驅動線上GMV同比顯著增長的同時，亦大大降低了經營費用，同比減少超過26%。在資金方面，本集團在今年上半年已悉數償還了本金總額約5億美元的海外債券後。在報告期內，國美零售的現金及現金等價物約為人民幣114億元，繼續維持在人民幣百億元的穩健水平。



開放共享 邁進戰略第二階段 構建線上線下雙平台驅動的國美生態圈

上半年雖然受到新型冠狀病毒肺炎疫情爆發之影響，但集團經受住了此次壓力測試，順利完成戰略第一階段的目標。未來，集團將憑藉在行業積累了33年的經營底蘊，打破邊界，圍繞社交+商務+分享，構建一個線上線下雙平台的生態圈。國美是国内唯一定位於「社交+商务+分享」的全品類線上線下雙平台企業，線上線下均有廣泛的佈局。線下擁有一支近10萬的員工隊伍，分佈在覆蓋全國的2800多家門店。以實體店為中心，利用「網格化社群」的形式向周邊3-5公里社區進行服務。以員工作為紐帶，實現與用戶面對面的溝通。線上，集團擁有支持本地化運營的電商交易平台、社交分享平台以及龐大的線上社群和廣泛的社群用戶。過去，集團圍繞這些資源，在家電垂直領域保持行業領先地位；現在，集團將以更加開放地心態，邁進戰略第二階段，實現多方共贏。



聚焦本地零售，打造以用戶思維、平台思維和科技思維為導向的新國美

在家電的存量業務基礎上，集團的增量業務將主要以平台模式為主，服務於外部商家和整個社會。線上平台將通過流量賦能，SaaS賦能以及智慧管理和決策系統助力商家成長。流量賦能方面，集團將自身積累的高質量、高轉化率的私域流量，向商家賦能；SaaS賦能方面，集團擁有本地零售運營的能力，店面端以一店一頁模式，社群端以一群一頁模式，用戶端以千人千面模式協同發展，使商家費用率顯著降低，並可向線下精准導流。同時，通過人工智能、大數據分析，機器學習等技術的應用代替商家進行智慧決策，提高企業決策和運營效率。隨著消費環境的不斷發展，交易線上化趨勢明顯，線上運營將成為行業發展的觸發點和遙控器。線下平台的兩個核心為精品展示體驗及生活+。集團將利用門店網路優勢，選擇性地為不具備線下實體的線上商家提供精品展示和體驗的場景，力爭將其線下供應鏈效率提升40%以上。同時，依託線下場景，為家服務賦予新的經營模式和經營內涵。將家客廳、家餐廳、家廚房、家秀場等場景延伸，以娛樂化行銷為主題，為使用者提供餐飲、娛樂、購物、休閒等服務，同時作為一個社交場所，提供情感交流、會客、休憩、親子空間等多種形式的場景互動，滿足社區家庭不同年齡段、不同收入階層的差異化服務需求。通過國美專業的服務團隊，實現分時段到店與到家服務的全場景覆蓋。以生活+及精品展示體驗帶動，使得區域內的使用者成為國美的忠實會員，並覆蓋其個人日常消費，從而形成交易轉化的原始動力。



通過嚴選+ 建立多樣的供應鏈垂直體系

國美將繼續夯實其在家電領域的地位，以高效率及低成本的運營模式，繼續打造具有高產品豐富度和價格優勢的家電供應鏈體系，儘快恢復國美在家電市場的原有地位，同時實現更好的盈利能力。集團力爭在明年年底或2022年上半年，實現門店數增長20%，並實現銷售規模和盈利能力的提升。同時集團還將自身的供應鏈優勢向外賦能，主要體現為開放供應鏈至戰略合作夥伴和下沉市場加盟商等，以開放的態度擴大供應鏈合作，與持有同樣開放心態的夥伴繼續達成更多跨界合作，整合各方資源，通過多管道銷售，創造更多商機，促進各方多贏。在三至六線城市，我們繼續以輕資產的運營模式快速拓展縣域加盟店，深度開發下沉市場的潛力。



同時，集團還將以嚴選模式拓展非家電全品類。目前已經完成生鮮超市、火鍋燒烤食材、以及全產業鏈透明化的家裝業務等自營垂類業務的試驗，並在過程中不斷打磨細節，完善經營模式，逐步大力推廣。嚴選+以「嚴選中的嚴選」標準，進一步發揮對上游供應鏈的整合優勢，擴大定制化的品類和規模。通過提供最優質商品和服務，形成深度流量互動平台，將高質量的私域流量轉化成平台的公域流量，提高平台轉化率。



「雙平台」生態圈內的各項業務相互依託，互動互補，以社交團購、分享返利、娛樂化行銷、一店一頁網格化等快速發展的模式服務使用者和商戶，實現變現。平台間的資訊互通互聯，平台商戶流量匯聚，通過私域流量帶動獲取公域流量，形成一個良性的循環和擴張。



國美零售總裁王俊洲先生總結道：「2020年上半年，縱使疫情帶來了挑戰，但集團仍砥礪奮進，克服一切挑戰，同時憑藉多年沉澱的優勢，經營和服務能力在得到了進一步提升。未來，集團將發揮現有資源的『乘數效應』，並撬動更多資源，從以自營為主的零售商大跨步的成為一個覆蓋線上線下全平台的國美生態圈。國美是國內唯一定位於『社交+商務+分享』的全品類線上線下雙平台企業。過去，我們圍繞價格優勢、服務標準和信用口碑，在家電垂直領域做到了行業領先，但現在，我們將要以更加開放和快速的理念，滿懷信心，充滿期待地邁入戰略第二階段：聚焦本地零售，打造一個以用戶思維、平台思維和科技思維為導向的新國美。」







Sept 1, 2020, 08:31 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

