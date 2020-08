Monday, 31 August 2020, 17:22 HKT/SGT Share: 中再集團2020年上半年總保費按年增20.5% 總投資收益率升至5.48% 保持標普全球評級「A」及貝氏評級「A(優秀)」

香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 中國再保險(集團)股份有限公司(「中再集團」或「集團」;香港聯交所股份代號:01508.HK)今日公佈截至2020年6月30日止六個月(「回顧期內」)之未經審計中期業績。作為中國再保險行業的龍頭,中再集團在新冠疫情下實現穩健經營,保費收入快速增長,投資大幅跑贏市場,剔除境外疫情影響效益穩定 ,戰略成果加速落地,風險管理持續穩健。



2020年上半年,中再集團經營業績實現穩健發展,整體風險抵禦能力较強,取得良好業績:



一是保費收入快速增長。2020年上半年集團合併總保費收入1,021.23億元(貨幣單位為人民幣,下同),增速高達20.5%。其中:財產再保險業務總保費收入270.78億元,按年增長17.6%;人身再保險業務總保費收入505.00億元,按年增長31.4%;財產險直保總保費收入257.63億元,按年增長5.7%。



二是投资大幅跑赢市场。面对利率下行与资本市场波动,公司抢抓机遇,优化配置,实现年化总投资收益率5.48%,同比提升0.29个百分点,公司权益投资大幅跑赢市场。



三是剔除境外疫情影響效益穩定。在新冠疫情全球蔓延的大環境下,公司經營展現出較強韌性,隨著國內復工復產有序推進,公司上半年錄得淨利潤27.49億元,剔除新冠疫情對財產再保險境外業務的影響後,公司稅前利潤按年提升2.7%。



四是風險管理持續穩健,2020年上半年保險板塊各經營主體綜合償付能力充足率均保持在200%以上。公司國際評級穩定,保持標普全球評級「A」、貝氏評級「A(優秀)」,評級展望穩定。



五是戰略成果加速落地。中再集團「平臺化、科技化、全球化」三大戰略支點成果加速落地。今年7月,中國「一帶一路」再保險共同體成立,中再集團擔任主席單位,共同體將聚合行業力量,為「一帶一路」建設提供更加完備的風險保障;中再產險馬來西亞分公司即將開業,平臺裂變實現再突破;開發首個具有自主知識財產權的中國地震巨災模型,並全面開啟商業化應用;牽頭參與重疾發生率表修訂,引領新重疾險定義下業務新發展;率先合作推出「終身防癌醫療險」,探索長期醫療險的調費機制;首創合作推出「特藥險」,培育「保險+特藥」市場;「中國大地超級APP」平臺上線,實現傳統產品經營向科技創新服務模式轉變。



面對新冠疫情不利影響,中再集團各業務板塊經營穩健,亮點突出,主要表現在:一是財產再保險業務快速增長。其中:境內業務再創新高,分保費收入180.21億元,按年增長20.8%,增速持續超越直保行業,綜合成本率99.80%,業務質量保持穩定;境外業務總保費收入97.25億元,按年增長14.9%,剔除疫情影響綜合成本率92.08%,業務品質同比改善。二是人身再保險業務快速增長,戰略性發展保障型業務。2020年上半年境內保障型業務分保費收入115.59億元,按年增長24.4%,2017年以來年均複合增長率達47.9%。持續鞏固「資料+」「產品+」優勢,推進健康保險與健康產業融合,業務質量持續改善,短期保障型業務綜合成本率97.26%,按年下降0.30個百分點。三是財產險直保業務穩健增長,著力改善業務品質。2020年上半年,財產險直保車險業務原保費收入142.38億元,按年增長2.3%;非車險業務原保費收入112.31億元,按年增長9.7%。公司著力改善業務品質,車險方面,重點提高家用車等效益險種投保率,家用車佔比超過70%,車險業務品質顯著提升。保證保險方面,積極調整客群結構,壞賬率呈逐步下降趨勢。四是資產管理業務積極把握市場機遇,實現良好投資業績。公司秉承價值投資、長期投資理念,靈活應對低利率環境與錯綜複雜的經濟金融形勢,積極把握市場機遇,2020年上半年總投資收益75.65億元,按年增長22.8%;年化總投資收益率為5.48%,按年提升0.29個百分點。



後疫情時代,保險業將面臨保險需求激增、科技重塑賽道、商業模式轉型等一系列變革,身處其中的再保險行業也將迎來分出需求加大、再保門檻提高及龍頭效應凸顯等重大變化,作為中國再保險行業的龍頭,中再集團將迎來多重發展機遇。2020年下半年,中再集團將堅持「穩增長、調結構、控風險、增效益」經營方針,奮力實現年度經營目標,全力推進中再集團高品質發展再上新台階。



關於中國再保險(集團)股份有限公司(香港聯交所股份代號:1508)

中國再保險(集團)股份有限公司(簡稱「中再集團」)由中華人民共和國財政部和中央匯金投資有限責任公司發起設立。2015年10月26日,中再集團在香港聯合交易所有限公司主板掛牌交易,成為上市公司,股票代碼為01508.HK。目前,中再集團直接控股5家境內子公司:中國財產再保險有限責任公司(簡稱「中再產險」)、中國人壽再保險有限責任公司(簡稱「中再壽險」)、中國大地財產保險股份有限公司(簡稱「中國大地保險」)、中再資產管理股份有限公司(簡稱「中再資產」)、華泰保險經紀有限公司(簡稱「華泰經紀」);直接控股境外子公司主要包括:中再UK公司、中再承保代理有限公司等;間接控股境外子公司主要包括:中再資產管理(香港)有限公司、橋社英國控股公司、中國再保險(香港)股份有限公司等;設有4家海外分支機搆:新加坡分公司、倫敦代表處、香港代表處和紐約代表處。如欲獲得更多資訊,請流覽http://www.chinare.com.cn。









