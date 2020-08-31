中再集團2020年上半年總保費按年增20.5% 總投資收益率升至5.48%

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|Monday, 31 August 2020, 17:22 HKT/SGT
|保持標普全球評級「A」及貝氏評級「A（優秀）」
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香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 中國再保險（集團）股份有限公司（「中再集團」或「集團」；香港聯交所股份代號：01508.HK）今日公佈截至2020年6月30日止六個月（「回顧期內」）之未經審計中期業績。作為中國再保險行業的龍頭，中再集團在新冠疫情下實現穩健經營，保費收入快速增長，投資大幅跑贏市場，剔除境外疫情影響效益穩定 ，戰略成果加速落地，風險管理持續穩健。
2020年上半年，中再集團經營業績實現穩健發展，整體風險抵禦能力较強，取得良好業績：
一是保費收入快速增長。2020年上半年集團合併總保費收入1,021.23億元（貨幣單位為人民幣，下同），增速高達20.5%。其中：財產再保險業務總保費收入270.78億元，按年增長17.6%；人身再保險業務總保費收入505.00億元，按年增長31.4%；財產險直保總保費收入257.63億元，按年增長5.7%。
二是投资大幅跑赢市场。面对利率下行与资本市场波动，公司抢抓机遇，优化配置，实现年化总投资收益率5.48%，同比提升0.29个百分点，公司权益投资大幅跑赢市场。
三是剔除境外疫情影響效益穩定。在新冠疫情全球蔓延的大環境下，公司經營展現出較強韌性，隨著國內復工復產有序推進，公司上半年錄得淨利潤27.49億元，剔除新冠疫情對財產再保險境外業務的影響後，公司稅前利潤按年提升2.7%。
四是風險管理持續穩健，2020年上半年保險板塊各經營主體綜合償付能力充足率均保持在200%以上。公司國際評級穩定，保持標普全球評級「A」、貝氏評級「A（優秀）」，評級展望穩定。
五是戰略成果加速落地。中再集團「平臺化、科技化、全球化」三大戰略支點成果加速落地。今年7月，中國「一帶一路」再保險共同體成立，中再集團擔任主席單位，共同體將聚合行業力量，為「一帶一路」建設提供更加完備的風險保障；中再產險馬來西亞分公司即將開業，平臺裂變實現再突破；開發首個具有自主知識財產權的中國地震巨災模型，並全面開啟商業化應用；牽頭參與重疾發生率表修訂，引領新重疾險定義下業務新發展；率先合作推出「終身防癌醫療險」，探索長期醫療險的調費機制；首創合作推出「特藥險」，培育「保險+特藥」市場；「中國大地超級APP」平臺上線，實現傳統產品經營向科技創新服務模式轉變。
面對新冠疫情不利影響，中再集團各業務板塊經營穩健，亮點突出，主要表現在：一是財產再保險業務快速增長。其中：境內業務再創新高，分保費收入180.21億元，按年增長20.8%，增速持續超越直保行業，綜合成本率99.80%，業務質量保持穩定；境外業務總保費收入97.25億元，按年增長14.9%，剔除疫情影響綜合成本率92.08%，業務品質同比改善。二是人身再保險業務快速增長，戰略性發展保障型業務。2020年上半年境內保障型業務分保費收入115.59億元，按年增長24.4%，2017年以來年均複合增長率達47.9%。持續鞏固「資料+」「產品+」優勢，推進健康保險與健康產業融合，業務質量持續改善，短期保障型業務綜合成本率97.26%，按年下降0.30個百分點。三是財產險直保業務穩健增長，著力改善業務品質。2020年上半年，財產險直保車險業務原保費收入142.38億元，按年增長2.3%；非車險業務原保費收入112.31億元，按年增長9.7%。公司著力改善業務品質，車險方面，重點提高家用車等效益險種投保率，家用車佔比超過70%，車險業務品質顯著提升。保證保險方面，積極調整客群結構，壞賬率呈逐步下降趨勢。四是資產管理業務積極把握市場機遇，實現良好投資業績。公司秉承價值投資、長期投資理念，靈活應對低利率環境與錯綜複雜的經濟金融形勢，積極把握市場機遇，2020年上半年總投資收益75.65億元，按年增長22.8%；年化總投資收益率為5.48%，按年提升0.29個百分點。
後疫情時代，保險業將面臨保險需求激增、科技重塑賽道、商業模式轉型等一系列變革，身處其中的再保險行業也將迎來分出需求加大、再保門檻提高及龍頭效應凸顯等重大變化，作為中國再保險行業的龍頭，中再集團將迎來多重發展機遇。2020年下半年，中再集團將堅持「穩增長、調結構、控風險、增效益」經營方針，奮力實現年度經營目標，全力推進中再集團高品質發展再上新台階。
關於中國再保險（集團）股份有限公司（香港聯交所股份代號：1508）
中國再保險（集團）股份有限公司（簡稱「中再集團」）由中華人民共和國財政部和中央匯金投資有限責任公司發起設立。2015年10月26日，中再集團在香港聯合交易所有限公司主板掛牌交易，成為上市公司，股票代碼為01508.HK。目前，中再集團直接控股5家境內子公司：中國財產再保險有限責任公司（簡稱「中再產險」）、中國人壽再保險有限責任公司（簡稱「中再壽險」）、中國大地財產保險股份有限公司（簡稱「中國大地保險」）、中再資產管理股份有限公司（簡稱「中再資產」）、華泰保險經紀有限公司（簡稱「華泰經紀」）；直接控股境外子公司主要包括：中再UK公司、中再承保代理有限公司等；間接控股境外子公司主要包括：中再資產管理（香港）有限公司、橋社英國控股公司、中國再保險（香港）股份有限公司等；設有4家海外分支機搆：新加坡分公司、倫敦代表處、香港代表處和紐約代表處。如欲獲得更多資訊，請流覽http://www.chinare.com.cn。
Aug 31, 2020, 17:22 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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