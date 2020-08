Monday, 31 August 2020, 16:39 HKT/SGT Share:

來源 俊和發展集團有限公司 第二屆俊和學生創新獎反應熱烈 超過70隊學生團隊報名參加 舉行 MICROSOFT 網絡研討會分享如何運用 AI 技術分析數據

香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 屬亞洲聯合基建控股有限公司(「亞洲聯合基建」或「集團」)(股份代號:00711)旗下的俊和發展集團有限公司(「俊和」),其第二屆「俊和學生創新獎」反應熱烈,截至4月30日,共收到超過70隊學生團隊報名參加。今年主題為「工程師‧智建未來」,旨在鼓勵各本地及大灣區院校不同學科的全日制大專學生,透過工程設計去解決圍繞城市基建、科技和社會發展等問題。



MICROSOFT 網路研討會 - Microsoft AI 技術與智慧城市的數碼轉型



為加深參賽隊伍了解如何利用最新科技參與智慧城市的發展,第二屆「俊和學生創新獎」邀請了Microsoft 香港區域科技長許遵發先生,於8月24日為入圍隊伍舉行網絡研討會,有超過40名學生參與。許先生為同學簡介及分享如何運用 Microsoft 的人工智能 (AI) 技術及工具,有效地分析數據,強化計劃書質素,以協助智慧城市數碼轉型。



俊和建築控股有限公司行政總裁李家粦測量師表示:「我十分高興第二屆『俊和學生創新獎』反應熱烈,參賽隊伍的數量遠超上屆。我亦感謝Microsoft 香港特意為同學分享如何運用 Microsoft 的 AI 技術有效地分析數據以提升報告質素。俊和希望藉著『俊和學生創新獎』鼓勵年青人運用智慧研發創新的方案,去解決圍繞城市基建、科技和社會發展等問題。我十分期待各參賽隊伍的計劃書,亦祝願各位在最終評審上有出色的表現,脫穎而出。」



第二屆「俊和學生創新獎」共設有三名優勝者(金、銀和銅)及三項優異獎以表揚其出色理念,金奬優勝者更可獲得現金獎十萬港元,連同銀獎、銅獎及三項優異獎,獎金合共二十萬港元。除了豐富獎金,金奬優勝隊伍更會獲得與大灣區創新企業體驗交流之機會,以及為期兩年的「2+1 後續支持計劃」,以提供資源和技術協助,協助金奬隊伍將想法付諸實踐。



參賽隊伍需在五個範疇﹝智慧建築、智慧生活、智慧環境、智慧出行和智慧民眾﹞當中,選擇其中一個或多個範疇參賽,並於9月1日前遞交詳細計劃書。今屆評審準則主要分為三個部份:目標及預期成果佔20%、工程解決方案佔60%及商業價值佔20%。



重要日程

9月1日:截止遞交提案日期

10月:首輪篩選

11月底:入選者面試演講及頒獎典禮



有關2020年俊和學生創新獎的詳情,請瀏覽:www.cwisa.com。



俊和發展集團有限公司

俊和發展集團有限公司(「俊和」)成立於1968年,屬亞洲聯合基建控股有限公司(股份代號:00711.HK)主要成員,主力經營建築及物業發展核心業務,具備承接大型綜合建築項目的專業能力。近期參與的香港大型基建項目包括中環灣仔繞道、蓮塘/香園圍口岸基礎設施、港珠澳大橋旅檢大樓等。



亞洲聯合基建控股有限公司(股份代號: 00711.HK)

亞洲聯合基建控股有限公司(「亞洲聯合基建」),於香港交易所主板上市。集團旗下業務包括建築工程及管理、物業發展及資產租賃、保安及設施管理服務、隧道管理、以及非專營巴士服務。旗下子公司「俊和」為香港著名建築承建商及物業發展商,憑藉其卓越雄厚的建築經驗及專業實力,使亞洲聯合基建緊握合適發展機遇,以提升集團整體盈利水平及創造更高投資價值。







Aug 31, 2020, 16:39 HKT/SGT

